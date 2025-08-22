магаданську область рф накрила потужна повінь: мости зруйновані, бензовози під водою
Київ • УНН
Потужна повінь охопила магаданську область рф, руйнуючи мости на федеральних трасах, зокрема Р-504 "колима". Сотні людей заблоковані, навіть бензовози опинилися під водою.
магаданську область рф накрила потужна повінь. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що повінь змиває мости на федеральних трасах - зокрема, йдеться про федеральну автодорогу Р-504 "колима", де під воду йдуть навіть бензовози. Сотні людей заблоковані, бо мости зруйновані.
Тим часом місцеве ІА "MagadanMedia" повідомляє, що "через повінь з двох сторін сталася руйнація мостів, проїзд закрили".
Водіям великовантажів нічого не залишається, як чекати на завершення ремонтних робіт та відновлення проїзду
Вказується, що гелікоптер доставив автомобілістам продукти харчування та воду від уряду магаданської област, "медична допомога нікому не була потрібна".
Нагадаємо
На початку серпня сильні зливи накрили узбережжя сочі та туапсе, спричинивши пошкодження інфраструктури, зокрема обвал мосту. Влада краснодарського краю оголосила режим надзвичайної ситуації, відкривши пункти тимчасового розміщення для постраждалих.
