магаданську область рф накрила потужна повінь: мости зруйновані, бензовози під водою

$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 серпня, 14:24 • 18097 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 20876 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 26801 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 16585 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 29032 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 69315 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 77470 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80225 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102188 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 231774 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Toyota використовує старі акумулятори для живлення автозаводу Mazda - ЗМІ21 серпня, 13:41 • 5110 перегляди
Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян на Покровському напрямку - Сирський21 серпня, 15:09 • 4408 перегляди
Удар рф по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 2317:31 • 7056 перегляди
Білий дім висміяв ідею рф стати одним із гарантів безпеки України18:10 • 8252 перегляди
Єврокомісар ставить під сумнів реальний авторитет путіна на тлі заяв лаврова20:25 • 5876 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 18097 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 26801 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 105990 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 129617 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 231774 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Петер Сіярто
Скотт Бессент
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Донецька область
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 73532 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 67663 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 66167 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 92607 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 106922 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Крилата ракета
Футбол
The Guardian

магаданську область рф накрила потужна повінь: мости зруйновані, бензовози під водою

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Потужна повінь охопила магаданську область рф, руйнуючи мости на федеральних трасах, зокрема Р-504 "колима". Сотні людей заблоковані, навіть бензовози опинилися під водою.

магаданську область рф накрила потужна повінь: мости зруйновані, бензовози під водою

магаданську область рф накрила потужна повінь. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що повінь змиває мости на федеральних трасах - зокрема, йдеться про федеральну автодорогу Р-504 "колима", де під воду йдуть навіть бензовози. Сотні людей заблоковані, бо мости зруйновані.

Тим часом місцеве ІА "MagadanMedia" повідомляє, що "через повінь з двох сторін сталася руйнація мостів, проїзд закрили".

Водіям великовантажів нічого не залишається, як чекати на завершення ремонтних робіт та відновлення проїзду

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що гелікоптер доставив автомобілістам продукти харчування та воду від уряду магаданської област, "медична допомога нікому не була потрібна".

Нагадаємо

На початку серпня сильні зливи накрили узбережжя сочі та туапсе, спричинивши пошкодження інфраструктури, зокрема обвал мосту. Влада краснодарського краю оголосила режим надзвичайної ситуації, відкривши пункти тимчасового розміщення для постраждалих.

Повінь у росії: через сильні дощі у сочі з берегів вийшла річка Мацеста - росЗМІ14.06.23, 10:25 • 1311390 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії