Повінь у росії: через сильні дощі у сочі з берегів вийшла річка Мацеста - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Унаслідок інтенсивних дощів у російському місті сочі, річка Мацеста вийшла з берегів, спричинивши великомасштабну повінь у хостинському районі сочі. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Як повідомляється, річка вийшла з берегів 14 червня о 4 ранку за московським часом. Підтопленими виявилися чотири прибудинкові території, офісна будівля та водопомпова станція. Також унаслідок інтенсивних опадів у сочі, прилеглі території, автомобілі та кілька будівель були затоплені.
Крім затоплення доріг і житлових будинків, також було пошкоджено газопроводи. Внаслідок повені було порушено і роботу громадського транспорту, через що утворилися затори на дорогах.
Наразі у сочі продовжує діяти штормове попередження.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що у Владивостоці менше ніж за добу випала половина місячної норми опадів, затопивши центр міста.