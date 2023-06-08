Месть природы: российский владивосток затопило из-за сильного ливня

Детали

"Под мостом на некрасовской из-за дождя сошел оползень", — информируют соцсети.

В городе введен режим повышенной готовности - он продлится до следующего вторника, 13 июня.

В результате затопления одной из серверных пропала связь у провайдеров.

Также штормовую готовность повысили в пунктах базирования Тихоокеанского флота.