Помста природи: російський владивосток затопило через сильну зливу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У владивостоці менше ніж за добу випала половина місячної норми опадів, затовши центр міста. Стоки не справляються з обсягами води. Рівень опадів, що випали, настільки високий, що місцевим жителям вода буквально до пояса, інформує УНН посилаючись на російські Telegram-канали.
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"Під мостом на некрасовській через дощ зійшов зсув", - інформують соцмережі.
У місті запроваджено режим підвищеної готовності - він триватиме до наступного вівторка, 13 червня.
В результаті затоплення однієї з серверних зник зв'язок у провайдерів.
Також штормову готовність підвищили у пунктах базування Тихоокеанського флоту.