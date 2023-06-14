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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Наводнение в россии: из-за сильных дождей в сочи из берегов вышла река Мацеста - росСМИ

Киев • УНН

 • 1311388 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В результате интенсивных дождей в российском городе сочи, река Мацеста вышла из берегов, вызвав крупномасштабное наводнение в хостинском районе сочи. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Наводнение в россии: из-за сильных дождей в сочи из берегов вышла река Мацеста - росСМИ

Детали

Как сообщается, река вышла из берегов 14 июня в 4 утра по московскому времени. Подтопленными оказались четыре придомовые территории, офисное здание и водопомповая станция. Также в результате интенсивных осадков в сочи, прилегающие территории,  автомобили и несколько зданий были затоплены.

Помимо затопления дорог и жилых домов, также были повреждены газопроводы. Вследствие наводнения была нарушена и работа общественного транспорта, из-за чего образовались пробки на дорогах.

В настоящее время в сочи продолжает действовать штормовое предупреждение.

Напомним

Ранее сообщалось, что во Владивостоке меньше чем за сутки выпала половина месячной нормы осадков, затопив центр города. 

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