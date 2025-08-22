Магаданскую область РФ накрыло мощное наводнение: мосты разрушены, бензовозы под водой
Киев • УНН
Мощное наводнение охватило Магаданскую область РФ, разрушая мосты на федеральных трассах, в частности Р-504 "Колыма". Сотни людей заблокированы, даже бензовозы оказались под водой.
Магаданскую область РФ накрыло мощное наводнение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что наводнение смывает мосты на федеральных трассах - в частности, речь идет о федеральной автодороге Р-504 "Колыма", где под воду уходят даже бензовозы. Сотни людей заблокированы, потому что мосты разрушены.
Тем временем местное ИА "MagadanMedia" сообщает, что "из-за наводнения с двух сторон произошло разрушение мостов, проезд закрыли".
Водителям большегрузов ничего не остается, как ждать завершения ремонтных работ и восстановления проезда
Указывается, что вертолет доставил автомобилистам продукты питания и воду от правительства Магаданской области, "медицинская помощь никому не требовалась".
Напомним
В начале августа сильные ливни накрыли побережье Сочи и Туапсе, вызвав повреждения инфраструктуры, в частности обвал моста. Власти Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации, открыв пункты временного размещения для пострадавших.
