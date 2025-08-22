$41.380.02
21 августа, 14:24 • 18045 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 20799 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 26708 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 16524 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 28986 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 69290 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 77448 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 80201 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102166 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 231723 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Магаданскую область РФ накрыло мощное наводнение: мосты разрушены, бензовозы под водой

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Мощное наводнение охватило Магаданскую область РФ, разрушая мосты на федеральных трассах, в частности Р-504 "Колыма". Сотни людей заблокированы, даже бензовозы оказались под водой.

Магаданскую область РФ накрыло мощное наводнение: мосты разрушены, бензовозы под водой

Магаданскую область РФ накрыло мощное наводнение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что наводнение смывает мосты на федеральных трассах - в частности, речь идет о федеральной автодороге Р-504 "Колыма", где под воду уходят даже бензовозы. Сотни людей заблокированы, потому что мосты разрушены.

Тем временем местное ИА "MagadanMedia" сообщает, что "из-за наводнения с двух сторон произошло разрушение мостов, проезд закрыли".

Водителям большегрузов ничего не остается, как ждать завершения ремонтных работ и восстановления проезда

- говорится в сообщении.

Указывается, что вертолет доставил автомобилистам продукты питания и воду от правительства Магаданской области, "медицинская помощь никому не требовалась".

Напомним

В начале августа сильные ливни накрыли побережье Сочи и Туапсе, вызвав повреждения инфраструктуры, в частности обвал моста. Власти Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации, открыв пункты временного размещения для пострадавших.

Наводнение в россии: из-за сильных дождей в сочи из берегов вышла река Мацеста - росСМИ14.06.23, 10:25 • 1311390 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия