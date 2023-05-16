МАГАТЕ провело неоголошену перевірку в Інституті ядерних досліджень на предмет відсутності незаявленого ядерного матеріалу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В Інституті ядерних досліджень НАН України проведено неоголошену інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на наявність незаявлених ядерних матеріалів, пише УНН з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання.
Цитата
"15 травня 2023 року в Інституті ядерних досліджень НАН України проведено неоголошену інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснена інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання. Мета інспекції: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Інспекція пройшла без зауважень", - йдеться у повідомленні.
Довідка
Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї ратифікована у 1997 році. Україна взяла на себе зобов'язання прийняти, згідно з положеннями цієї Угоди, "гарантії до всього вихідного або спеціального матеріалу, що розщеплюється, в усій мирній ядерній діяльності в межах її території, під її юрисдикцією або що здійснюється під її контролем де б то не було, виключно з метою перевірки того, щоб такий матеріал не перемикався на ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої."
Нагадаємо
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у цьому місяці планує подати угоду до Радбезу ООН, з росією та Україною, щодо захисту Запорізької АЕС. Є сумніви щодо життєздатності цього плану, враховуючи обмежені кошти, доступні для поліції та забезпечення його дотримання, зазначають дипломати.
Нині у Запоріжжі перебуває кілька співробітників МАГАТЕ, проте вони мають недостатньо спеціального оснащення, щоб визначити, хто і звідки випускає снаряди.
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