Лубінець зустрівся з гендиректором МАГАТЕ: обговорили безпеку співробітників Енергоатому та ядерну безпеку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, з яким обговорив низку питань щодо безпеки роботи АЕС під час війни з рф. Про це омбудсман повідомляє у Telegram, передає УНН.
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Під час двосторонньої зустрічі Лубінець та Гроссі порушили питання безпеки співробітників Енергоатому, депортації працівників та їхніх сімей, а також питання ядерної безпеки світу.
Дмитро Лубінець зазначив, що вдячний пану Гроссі за створення та очолення місії на ЗАЕС. Попри свідомі погрози російських військових та обстріли, гендиректор МАГАТЕ неодноразово відвідував атомну електростанцію на тимчасово окупованій території. Також, МАГАТЕ розширило свою присутність в Україні, задля допомоги запобігання ядерній аварії під час вторгнення росії.
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“Вважаю, що це має бути прикладом для всіх «стурбованих», не просто на словах підтримувати Україну, а реальними й ефективними діями вирішувати такі складні проблеми”, - зауважив омбудсман.
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Уповноважений ВРУ з прав людини виступив з ініціативою, щоб МАГАТЕ спільно з Офісом омбудсмана зробили спеціальну доповідь щодо питань дотримання прав співробітників МАГАТЕ та їхніх родин, депортації та безпеки в цілому.
Рафаель Гроссі подякував за ідею та наголосив, що опрацює це питання.
Подальше обговорення цієї ідеї відбудеться під час наступної поїздки пана Гроссі до України, сказав Лубінець.
Нагадаємо
Рафаель Гроссі заявив, що ситуація на окупованій росією ЗАЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною.