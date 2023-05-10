Лубинец встретился с гендиректором МАГАТЭ: обсудили безопасность сотрудников Энергоатома и ядерную безопасность мира
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека, Дмитрий Лубинец, встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, с которым обсудил ряд вопросов безопасности работы АЭС во время войны с рф. Об этом омбудсман сообщает в Telegram, передает УНН.
Детали
Во время двусторонней встречи Лубинец и Гросси подняли вопросы безопасности сотрудников Энергоатома, депортации работников и их семей, а также вопросы ядерной безопасности мира.
Дмитрий Лубинец отметил, что благодарен Гросси за создание и возглавление миссии на ЗАЭС. Несмотря на сознательные угрозы российских военных и обстрелы, гендиректор МАГАТЭ неоднократно посещал атомную электростанцию на временно оккупированной территории.
Более того, МАГАТЭ расширило свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время вторжения россии.
Цитата
“Считаю, что это должно быть примером для всех "обеспокоенных", не просто на словах поддерживать Украину, а реальными и эффективными действиями решать такие сложные проблемы”, - отметил омбудсмен.
Дополнительно
Уполномоченный ВРУ по правам человека выступил с инициативой, чтобы МАГАТЭ совместно с Офисом омбудсмена сделали специальный доклад по вопросам соблюдения прав сотрудников МАГАТЭ и их семей, депортации и безопасности в целом.
Рафаэль Гросси поблагодарил за идею и подчеркнул, что поработает над этим вопросом.
Дальнейшее обсуждение этой идеи состоится во время следующего визита господина Гросси в Украину, сказал Лубинец.
Напомним
Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на оккупированной россией ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.