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Лубинец встретился с гендиректором МАГАТЭ: обсудили безопасность сотрудников Энергоатома и ядерную безопасность мира

Лубинец встретился с гендиректором МАГАТЭ: обсудили безопасность сотрудников Энергоатома и ядерную безопасность мира

Киев • УНН

 • 1060225 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека, Дмитрий Лубинец, встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, с которым обсудил ряд вопросов безопасности работы АЭС во время войны с рф. Об этом омбудсман сообщает в Telegram, передает УНН

Детали 

Во время двусторонней встречи Лубинец и Гросси подняли вопросы безопасности сотрудников Энергоатома, депортации работников и их семей, а также вопросы ядерной безопасности мира. 

Дмитрий Лубинец отметил, что благодарен Гросси за создание и возглавление миссии на ЗАЭС. Несмотря на сознательные угрозы российских военных и обстрелы, гендиректор МАГАТЭ неоднократно посещал атомную электростанцию на временно оккупированной территории. 

Более того, МАГАТЭ расширило свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время вторжения россии. 

Цитата 

“Считаю, что это должно быть примером для всех "обеспокоенных", не просто на словах поддерживать Украину, а реальными и эффективными действиями решать такие сложные проблемы”, - отметил омбудсмен. 

Дополнительно 

Уполномоченный ВРУ по правам человека выступил с инициативой, чтобы МАГАТЭ совместно с Офисом омбудсмена сделали специальный доклад по вопросам соблюдения прав сотрудников МАГАТЭ и их семей, депортации и безопасности в целом. 

Рафаэль Гросси поблагодарил за идею и подчеркнул, что поработает над этим вопросом. 

Дальнейшее обсуждение этой идеи состоится во время следующего визита господина Гросси в Украину, сказал Лубинец. 

Напомним 

Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на оккупированной россией ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

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