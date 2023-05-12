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Голова МАГАТЕ має намір подати в ООН угоду щодо безпеки ЗАЕС цього місяця - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Голова ООН зі спостереження за ядерною безпекою Рафаель Гроссі планує подати угоду з росією та Україною про захист Запорізької АЕС у Раді Безпеки ООН цього місяця, що вказує на те, що угода близька, повідомили Reuters чотири дипломати, передає УНН.

Деталі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Гроссі протягом кількох місяців намагався укласти угоду про зниження ризику катастрофічної ядерної аварії внаслідок воєнних дій, таких як обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції, яка знаходиться в Україні та вже давно окупована росією понад рік.

"Це виглядає багатообіцяюче", - сказав один дипломат про укладення угоди. Інші кажуть, що Україна, яка тривалий час виступала проти цього плану, наразі його підтримала, а позиція росії була менш ясною.

"План полягає в тому, щоб (представити його до Ради Безпеки) цього місяця, але точну дату ще не встановлено", - сказав дипломат, додавши, що Гроссі підтримував зв'язок зі Швейцарією, яка цього місяця головує в Раді Безпеки.

Дипломати сказали, що Гроссі викладе так звані "принципи" захисту ЗАЕС, які на той час мають отримати підтримку росії та України. Деякі з них давно відомі, наприклад, відсутність вогню на заводі чи з нього.

На прохання Reuters дати коментар МАГАТЕ вказало, що воно "продовжує вести інтенсивні переговори з усіма зацікавленими сторонами, щоб забезпечити захист Запорізької атомної електростанції".

План захисту згодом змінювався, оскільки то одна, то інша сторона виступала проти його частин. Спочатку передбачалося, що це буде "захисна зона" у певному радіусі довкола заводу, але від цієї ідеї вже давно відмовилися.

Інші принципи, які дипломати перерахували, включають заборону розміщення важкої зброї на заводі, хоча чіткого визначення того, що таке важке озброєння, немає.

Два дипломати заявили цього тижня, що принципи також передбачають відсутність військового персоналу на заводі, хоча росія стверджує, що озброєні люди, які там присутні, не відповідають цьому визначенню. Ще один нещодавно доданий пункт полягає в тому, що не має бути жодних нападів на український персонал, який керує заводом, сказав один дипломат.

За словами дипломатів, Гроссі доходив до аналогічної стадії переговорів і раніше, провівши переговори з тодішнім мальтійським головою Ради Безпеки щодо надання принципів у лютому. Однак ця презентація так і не відбулася, оскільки зрозуміли, що Україна її не підтримала.

Також є сумніви щодо життєздатності цього плану захисту ЗАЕС, враховуючи обмежені кошти, доступні для поліції та забезпечення його дотримання.

Нині у Запоріжжі перебуває кілька співробітників МАГАТЕ, проте вони погано оснащені, щоб визначити, хто і звідки випускає снаряди.

"Мені все ще цікаво, як хтось збирається забезпечувати чи хоча б контролювати все це", - сказав один дипломат із Відня.

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