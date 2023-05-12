Глава МАГАТЭ намерен подать в ООН соглашение о безопасности ЗАЭС в этом месяце - Reuters

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Киев • УНН

 • 837611 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Председатель ООН по наблюдению за ядерной безопасностью Рафаэль Гросси планирует подать соглашение с россией и Украиной о защите Запорожской АЭС в Совете Безопасности ООН в этом месяце, что указывает на то, что соглашение близко, сообщили Reuters четыре дипломата, передает УНН.

Детали

Председатель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси в течение нескольких месяцев пытался заключить соглашение о снижении риска катастрофической ядерной аварии в результате военных действий, таких как обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая находится в Украине и уже давно оккупирована россией более года.

"Это выглядит многообещающе", — сказал один дипломат о заключении соглашения. Другие говорят, что Украина, которая долгое время выступала против этого плана, сейчас его поддержала, а позиция россии была менее ясной.

"План заключается в том, чтобы (представить его в Совет Безопасности) в этом месяце, но точная дата еще не установлена", — сказал дипломат, добавив, что Гросси поддерживал связь со Швейцарией, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности.

Дипломаты сказали, что Гросси изложит так называемые "принципы" защиты ЗАЭС, которые к тому времени должны получить поддержку россии и Украины. Некоторые из них давно известны, например, отсутствие огня на заводе или из него.

На просьбу Reuters дать комментарий МАГАТЭ указало, что оно "продолжает вести интенсивные переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить защиту Запорожской атомной электростанции".

План защиты со временем менялся, поскольку то одна, то другая сторона выступала против его частей. Сначала предполагалось, что это будет "защитная зона" в определенном радиусе вокруг завода, но от этой идеи уже давно отказались.

Другие принципы, которые дипломаты перечислили, включают запрет размещения тяжелого оружия на заводе, хотя четкого определения того, что такое тяжелое вооружение, нет.

Два дипломата заявили на этой неделе, что принципы также предусматривают отсутствие военного персонала на заводе, хотя россия утверждает, что вооруженные люди, которые там присутствуют, не соответствуют этому определению. Еще один недавно добавленный пункт заключается в том, что не должно быть никаких нападений на украинский персонал, который руководит заводом, сказал один дипломат.

По словам дипломатов, Гросси доходил до аналогичной стадии переговоров и ранее, проведя переговоры с тогдашним мальтийским председателем Совета Безопасности о предоставлении принципов в феврале. Однако эта презентация так и не состоялась, поскольку поняли, что Украина ее не поддержала.

Также есть сомнения относительно жизнеспособности этого плана защиты ЗАЭС, учитывая ограниченные средства, доступные для полиции и обеспечения его соблюдения.

В настоящее время в Запорожье находится несколько сотрудников МАГАТЭ, однако они плохо оснащены, чтобы определить, кто и откуда выпускает снаряды.

"Мне все еще интересно, как кто-то собирается обеспечивать или хотя бы контролировать все это", — сказал один дипломат из Вены.

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