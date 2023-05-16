МАГАТЭ провело необъявленную проверку в Институте ядерных исследований на предмет отсутствия незаявленного ядерного материала

Цитата

"15 мая 2023 года в Институте ядерных исследований НАН Украины проведена необъявленная инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проверка осуществлена инспекторами Агентства при участии инспектора Госатомрегулирования. Цель инспекции: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Инспекция прошла без замечаний", - говорится в сообщении.

Справка

Соглашение между Украиной и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия ратифицировано в 1997 году. Украина взяла на себя обязательство принять, согласно положениям этого Соглашения, "гарантии ко всему исходному или специальному расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах ее территории, под ее юрисдикцией или осуществляемой под ее контролем где бы то ни было, исключительно с целью проверки того, чтобы такой материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства."

Напомним

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в этом месяце планирует подать соглашение в Совбез ООН, с россией и Украиной, по защите Запорожской АЭС. Как отмечают дипломаты, есть сомнения относительно жизнеспособности этого плана, учитывая ограниченные средства, доступные для полиции и обеспечения его соблюдения.

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