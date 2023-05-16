МАГАТЭ провело необъявленную проверку в Институте ядерных исследований на предмет отсутствия незаявленного ядерного материала
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Институте ядерных исследований НАН Украины проведена необъявленная инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на наличие незаявленных ядерных материалов, пишет УНН со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования.
Цитата
"15 мая 2023 года в Институте ядерных исследований НАН Украины проведена необъявленная инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проверка осуществлена инспекторами Агентства при участии инспектора Госатомрегулирования. Цель инспекции: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Инспекция прошла без замечаний", - говорится в сообщении.
Справка
Соглашение между Украиной и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия ратифицировано в 1997 году. Украина взяла на себя обязательство принять, согласно положениям этого Соглашения, "гарантии ко всему исходному или специальному расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах ее территории, под ее юрисдикцией или осуществляемой под ее контролем где бы то ни было, исключительно с целью проверки того, чтобы такой материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства."
Напомним
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в этом месяце планирует подать соглашение в Совбез ООН, с россией и Украиной, по защите Запорожской АЭС. Как отмечают дипломаты, есть сомнения относительно жизнеспособности этого плана, учитывая ограниченные средства, доступные для полиции и обеспечения его соблюдения.
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