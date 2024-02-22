Литва закликала ввести санкції проти Ірану за постачання ракет в рф
Київ • УНН
Литва закликає до санкцій проти Ірану за постачання балістичних ракет росії для підтримки її війни проти України.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав ввести санкції проти Ірану за постачання ракет росії. Про це пише УНН із посиланням на сторінку політика у соцмережі Х.
Постачання Іраном балістичних ракет росії є ще одним свідченням того, що немає страху перед нашою реакцією, немає прагнення до дипломатії та немає наміру зупинити ескалацію.
Він закликав швидше постачати ракети Україні.
Це має стати останнім цвяхом у труну умиротворення, якщо уроків Другої світової війни вже недостатньо. Очевидною відповіддю були б санкції на експорт до Ірану всіх компонентів безпілотників і ракет, а також швидке постачання ракет, про які просить Україна.
Доповнення
Іран поставив росії близько 400 балістичних ракет класу "поверхня-поверхня".