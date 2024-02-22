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Литва закликала ввести санкції проти Ірану за постачання ракет в рф

Київ • УНН

 • 27823 перегляди

Литва закликає до санкцій проти Ірану за постачання балістичних ракет росії для підтримки її війни проти України.

Литва закликала ввести санкції проти Ірану за постачання ракет в рф

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав ввести санкції проти Ірану за постачання ракет росії. Про це пише УНН із посиланням на сторінку політика у соцмережі Х.

Постачання Іраном балістичних ракет росії є ще одним свідченням того, що немає страху перед нашою реакцією, немає прагнення до дипломатії та немає наміру зупинити ескалацію. 

 - написав Ландсбергіс у Х.

Він закликав швидше постачати ракети Україні.

Це має стати останнім цвяхом у труну умиротворення, якщо уроків Другої світової війни вже недостатньо. Очевидною відповіддю були б санкції на експорт до Ірану всіх компонентів безпілотників і ракет, а також швидке постачання ракет, про які просить Україна. 

- зазначив Ландсбергіс.

Доповнення

Іран поставив росії близько 400 балістичних ракет класу "поверхня-поверхня".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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