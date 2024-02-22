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Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет в рф

Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет в рф

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 16:09  •  6426 просмотра

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Литва призывает к санкциям против Ирана за поставки баллистических ракет россии для поддержки ее войны против Украины.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал ввести санкции против Ирана за поставки ракет россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.

Поставка Ираном баллистических ракет России является еще одним свидетельством того, что нет страха перед нашей реакцией, нет стремления к дипломатии и нет намерения остановить эскалацию. 

 - написал Ландсбергис в Х.

Он призвал быстрее поставлять ракеты Украине.

Это должно стать последним гвоздем в гроб умиротворения, если уроков Второй мировой войны уже недостаточно. Очевидным ответом были бы санкции на экспорт в Иран всех компонентов беспилотников и ракет, а также быстрая поставка ракет, о которых просит Украина. 

- отметил Ландсбергис.

Дополнение

Иран поставил России около 400 баллистических ракет класса "поверхность-поверхность".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитикаТехнологии
habrielius-landsberhisГабриэлиус Ландсбергис
litvaЛитва
ukrainaУкраина
iranИран
Литва закликала ввести санкції проти Ірану за постачання ракет в рф
Lithuania calls for sanctions against Iran for supplying missiles to Russia
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