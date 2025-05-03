Литва забиратиме посвідки на проживання у росіян за часті поїздки до рф

У Литві з 3 травня набули чинності нові обмеження для росіян. Країна позбавить посвідки на проживання тих, хто протягом трьох місяців поїде в рф або білорусь більше одного разу без поважної причини. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

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Виняток застосовуватиметься до перевізників і водіїв вантажівок, які прямують транзитом через вищезгадані країни, або якщо поїздка мала об'єктивні причини, незалежні від особи.

За даними Департаменту міграції, на 1 квітня чинні посвідки на проживання в Литві мали 14 652 громадянина Росії.

Ухвалений литовським Сеймом закон "Про встановлення обмежувальних заходів у зв'язку з військовою агресією проти України" призупиняє приймання заяв на отримання шенгенських і національних віз від громадян росії та білорусі, за винятком випадків, коли посередництво в цьому питанні здійснює міністерство закордонних справ.

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Заяви від росіян на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві не приймаються, виняток робиться тільки для тих, у кого є чинна шенгенська або національна віза, посвідка на проживання в Литві або іншій країні ЄС.

Росіяни і білоруси, які прибувають не через кордон з країною ЄС, додатково перевіряються на предмет загроз національній безпеці.

Їм також заборонено ввозити в Литву або вивозити з неї українські гривні, а також імпортувати сільськогосподарську продукцію і корми російського або білоруського виробництва.

Відповідно до закону, росіянам, які не мають посвідки на проживання в Литві, заборонено купувати в Литві нерухомість.

Закон про обмежувальні заходи було вперше ухвалено в Литві 2023 року. Ці санкції діють до 2 травня 2026 року.

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