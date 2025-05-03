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Литва будет забирать виды на жительство у россиян за частые поездки в рф

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые чаще одного раза в три месяца посещают россию или беларусь. Исключения – транзитные перевозчики и объективные причины.

Литва будет забирать виды на жительство у россиян за частые поездки в рф

В Литве с 3 мая вступили в силу новые ограничения для россиян. Страна лишит вида на жительство тех, кто в течение трех месяцев поедет в рф или беларусь больше одного раза без уважительной причины. Об этом сообщает  LRT, пишет УНН.

Детали

Исключение будет применяться к перевозчикам и водителям грузовиков, которые направляются транзитом через вышеупомянутые страны, или если поездка имела объективные причины, независящие от лица.

По данным Департамента миграции, на 1 апреля действующие виды на жительство в Литве имели 14 652 гражданина России.

Принятый литовским Сеймом закон "Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины" приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан россии и беларуси, за исключением случаев, когда посредничество в этом вопросе осуществляет министерство иностранных дел.

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Заявления от россиян на получение разрешения на временное проживание в Литве не принимаются, исключение делается только для тех, у кого есть действующая шенгенская или национальная виза, вид на жительство в Литве или другой стране ЕС.

Россияне и белорусы, прибывающие не через границу со страной ЕС, дополнительно проверяются на предмет угроз национальной безопасности.

Им также запрещено ввозить в Литву или вывозить из нее украинские гривны, а также импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского или белорусского производства.

В соответствии с законом, россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, запрещено покупать в Литве недвижимость.

Закон об ограничительных мерах был впервые принят в Литве в 2023 году. Эти санкции действуют до 2 мая 2026 года.

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