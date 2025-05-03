Литва будет забирать виды на жительство у россиян за частые поездки в рф
Киев • УНН
Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые чаще одного раза в три месяца посещают россию или беларусь. Исключения – транзитные перевозчики и объективные причины.
В Литве с 3 мая вступили в силу новые ограничения для россиян. Страна лишит вида на жительство тех, кто в течение трех месяцев поедет в рф или беларусь больше одного раза без уважительной причины. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
Исключение будет применяться к перевозчикам и водителям грузовиков, которые направляются транзитом через вышеупомянутые страны, или если поездка имела объективные причины, независящие от лица.
По данным Департамента миграции, на 1 апреля действующие виды на жительство в Литве имели 14 652 гражданина России.
Принятый литовским Сеймом закон "Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины" приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан россии и беларуси, за исключением случаев, когда посредничество в этом вопросе осуществляет министерство иностранных дел.
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Заявления от россиян на получение разрешения на временное проживание в Литве не принимаются, исключение делается только для тех, у кого есть действующая шенгенская или национальная виза, вид на жительство в Литве или другой стране ЕС.
Россияне и белорусы, прибывающие не через границу со страной ЕС, дополнительно проверяются на предмет угроз национальной безопасности.
Им также запрещено ввозить в Литву или вывозить из нее украинские гривны, а также импортировать сельскохозяйственную продукцию и корма российского или белорусского производства.
В соответствии с законом, россиянам, не имеющим вида на жительство в Литве, запрещено покупать в Литве недвижимость.
Закон об ограничительных мерах был впервые принят в Литве в 2023 году. Эти санкции действуют до 2 мая 2026 года.
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