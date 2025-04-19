Литва планирует укрепить Сувалкский коридор из-за угрозы атаки со стороны рф и беларуси

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета
18 апреля, 17:00 • 39955 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 57148 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

18 апреля, 13:23 • 67112 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

18 апреля, 10:59 • 72190 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
18 апреля, 08:50 • 108631 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
18 апреля, 08:41 • 92579 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 157227 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 54047 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 139197 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 85298 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
1.5м/с
54%
751 мм
Популярные новости

В Харькове возросло количество пострадавших от атаки рф до 112 человек, среди них - 9 детей

18 апреля, 17:11 • 10287 просмотра

В Молдове запретили сжигать шины на Пасху под угрозой штрафов

18 апреля, 17:15 • 9010 просмотра

Стихия вышла из-под контроля на севере Италии: по меньшей мере три человека погибли из-за сильных осадков

18 апреля, 17:29 • 8278 просмотра

Трамп назвал условие, при котором США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине

18 апреля, 17:45 • 9906 просмотра

Пожар в поезде Сумы-Киев: спасатели рассказали детали и показали фото сгоревшего вагона

18 апреля, 18:07 • 11541 просмотра
публикации

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 17:00 • 39955 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

18 апреля, 12:10 • 89646 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 145239 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

18 апреля, 08:05 • 157227 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

18 апреля, 05:00 • 139197 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Рустем Умєров

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 17401 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 20178 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 22089 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 55989 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 68594 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Беспилотный летательный аппарат

MIM-104 Patriot

Хранитель

Нью-Йорк Таймс

Литва планирует укрепить Сувалкский коридор из-за угрозы атаки со стороны рф и беларуси

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Литва модернизирует дорогу Вильнюс-Августов в Сувалкском коридоре для гражданских и военных нужд. Эти работы, которые планируют завершить до 2028 года, улучшат логистику и мобильность.

Литва планирует укрепить Сувалкский коридор из-за угрозы атаки со стороны рф и беларуси

Литва планирует модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор – важный участок на границе с Польшей, который считается потенциальным местом агрессии против Европейского Союза (ЕС) и НАТО. Об этом сообщил заместитель главы Министерства обороны Литвы Томас Годляускас в интервью Politico, передает УНН.

Детали

Сувалкский коридор — это малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву, который на западе граничит с Калининградской областью россии, а на востоке – с беларусью.

Сувалкский коридор считается одной из наиболее уязвимых точек НАТО, являясь жизненно важным сухопутным коридором, который связывает страны Балтии со странами Альянса.

В настоящее время Литва совместно с Польшей принимает меры по расширению своей военной инфраструктуры за пределы Via Baltica, которая является основным маршрутом переброски подкреплений союзников в страну путем модернизации дороги Вильнюс-Августов до стандартов двойного назначения для гражданских и военных нужд

- пишет издание. 

Как пишет Politico, цель состоит в том, чтобы улучшить поток товаров, облегчить перемещение войск и поддержать потенциальную эвакуацию гражданского населения в случае войны.

Это просто еще один вариант обеспечения лучшей логистики в трудные времена

- сказал Томас Годляускас.

Помимо повышения мобильности, проект "Сувалки" может также включать новые меры по безопасности границ.

Особенно в районе Сувалок ведутся разговоры о новых мерах защиты вдоль границ с Калининградом и беларусью

- отметил глава оборонного ведомства Литвы.

Он также добавил, что меры безопасности выходят за пределы физической сферы. "Мы обсуждаем, как бороться с подменой и глушением GPS со стороны россии, что уже влияет на нашу гражданскую авиацию и навигационные системы".

Эти дороги являются критически важными для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего гражданско-военного планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса

– подчеркнул Годляускас.

Отмечается, что полный объем проекта включает реконструкцию 113 километров дорог и обновление восьми мостов. Заместитель министра транспорта Литвы Родерикас Жиобакас недавно сообщил Politico, что работы планируется завершить к 2028 году.

Напомним

Литва планирует усилить охрану границы с россией и беларусью, строя фортификационные сооружения и минируя территории. Страна обсуждает с Польшей и Финляндией объединение усилий для обороны.

россия остается долгосрочной прямой военной угрозой для НАТО и Европы. Из-за того, что москва уже более десяти лет инвестирует в военные возможности и размещает силы вблизи границ Альянса, готовясь к противостоянию. Об этом заявил министр иностранных дел Литовской Республики Кястутис Будрис во время совместного брифинга с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения06.04.25, 18:52 • 15038 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Беларусь
Андрей Сибига
NATO
Европейский Союз
Литва
Польша
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,430.10
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,588.99