Литва планирует укрепить Сувалкский коридор из-за угрозы атаки со стороны рф и беларуси

Литва планирует модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор – важный участок на границе с Польшей, который считается потенциальным местом агрессии против Европейского Союза (ЕС) и НАТО. Об этом сообщил заместитель главы Министерства обороны Литвы Томас Годляускас в интервью Politico, передает УНН.

Детали

Сувалкский коридор — это малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву, который на западе граничит с Калининградской областью россии, а на востоке – с беларусью.

Сувалкский коридор считается одной из наиболее уязвимых точек НАТО, являясь жизненно важным сухопутным коридором, который связывает страны Балтии со странами Альянса.

В настоящее время Литва совместно с Польшей принимает меры по расширению своей военной инфраструктуры за пределы Via Baltica, которая является основным маршрутом переброски подкреплений союзников в страну путем модернизации дороги Вильнюс-Августов до стандартов двойного назначения для гражданских и военных нужд - пишет издание.

Как пишет Politico, цель состоит в том, чтобы улучшить поток товаров, облегчить перемещение войск и поддержать потенциальную эвакуацию гражданского населения в случае войны.

Это просто еще один вариант обеспечения лучшей логистики в трудные времена - сказал Томас Годляускас.

Помимо повышения мобильности, проект "Сувалки" может также включать новые меры по безопасности границ.

Особенно в районе Сувалок ведутся разговоры о новых мерах защиты вдоль границ с Калининградом и беларусью - отметил глава оборонного ведомства Литвы.

Он также добавил, что меры безопасности выходят за пределы физической сферы. "Мы обсуждаем, как бороться с подменой и глушением GPS со стороны россии, что уже влияет на нашу гражданскую авиацию и навигационные системы".

Эти дороги являются критически важными для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего гражданско-военного планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса – подчеркнул Годляускас.

Отмечается, что полный объем проекта включает реконструкцию 113 километров дорог и обновление восьми мостов. Заместитель министра транспорта Литвы Родерикас Жиобакас недавно сообщил Politico, что работы планируется завершить к 2028 году.

Напомним

Литва планирует усилить охрану границы с россией и беларусью, строя фортификационные сооружения и минируя территории. Страна обсуждает с Польшей и Финляндией объединение усилий для обороны.

россия остается долгосрочной прямой военной угрозой для НАТО и Европы. Из-за того, что москва уже более десяти лет инвестирует в военные возможности и размещает силы вблизи границ Альянса, готовясь к противостоянию. Об этом заявил министр иностранных дел Литовской Республики Кястутис Будрис во время совместного брифинга с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.

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