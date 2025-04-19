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Литва планує укріпити Сувалкський коридор через загрозу атаки з боку рф та білорусі

Київ • УНН

 • 2088 перегляди

Литва модернізує дорогу Вільнюс-Августів у Сувалкському коридорі для цивільних та військових потреб. Ці роботи, які планують завершити до 2028 року, покращать логістику та мобільність.

Литва планує укріпити Сувалкський коридор через загрозу атаки з боку рф та білорусі

Литва планує модернізувати та зміцнити другий маршрут через Сувалкський коридор – важливу ділянку на кордоні з Польщею, яке вважається потенційним місцем агресії проти Європейського Союзу (ЄС) і НАТО. Про це повідомив заступник глави Міністерства оборони Литви Томас Годляускас в інтервʼю Politico, передає УНН.

Деталі

Сувалкський коридор — це малонаселена ділянка лісової рівнини шириною 100 км, що з'єднує Польщу та Литву і яка на заході межує з Калінінградською областю росії, а на сході – з білоруссю.

Сувалкський коридор вважається однією з найуразливіших точок НАТО, що є життєво важливим сухопутним коридором, який зв'язує країни Балтії з країнами Альянсу.

В даний час Литва спільно з Польщею вживає заходів щодо розширення своєї військової інфраструктури за межі Via Baltica, яка є основним маршрутом перекидання підкріплень союзників до країни шляхом модернізації дороги Вільнюс-Августів до стандартів подвійного призначення для цивільних та військових потреб

- пише видання. 

Як пише Politico, мета полягає в тому, щоб покращити потік товарів, полегшити переміщення військ та підтримати потенційну евакуацію цивільного населення у разі війни.

Це просто ще один варіант забезпечення кращої логістики у важкі часи

- сказав Томас Годляускас.

Крім підвищення мобільності, проект "Сувалки" може також включати нові заходи щодо безпеки кордонів.

Особливо в районі Сувалок ведуться розмови про нові заходи захисту вздовж кордонів із Калінінградом та білоруссю

- зазначив глава оборонного відомства Литви.

Він також додав, що заходи безпеки виходять за межі фізичної сфери. "Ми обговорюємо, як боротися з заміною та глушенням GPS з боку росії, що вже впливає на нашу цивільну авіацію та навігаційні системи".

Ці дороги є критично важливими для нас з погляду безпеки і оборони. Вони завжди були частиною нашого цивільно-військового планування як ключові наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи

– наголосив Годляускас.

Зазначається, що повний обсяг проєкту включає реконструкцію 113 кілометрів доріг та оновлення восьми мостів. Заступник міністра транспорту Литви Родерікас Жіобакас нещодавно повідомив Politico, що роботи планують завершити до 2028 року.

Нагадаємо

Литва планує посилити охорону кордону з росією та Білоруссю, будуючи фортифікаційні споруди та мінуючи території. Країна обговорює з Польщею та Фінляндією об'єднання зусиль для оборони.

росія залишається довгостроковою прямою військовою загрозою для НАТО та Європи. Через те, що москва вже понад десять років інвестує у військові можливості та розміщує сили поблизу кордонів Альянсу, готуючись до протистояння. Про це заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Кястутіс Будріс під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.

Польща посилює контроль на кордоні з білоруссю: нові електронні загородження06.04.25, 18:52 • 15038 переглядiв

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