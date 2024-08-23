Литва відкрила перший парк контрмобільної техніки для захисту східного кордону НАТО

ukenru
13:46 • 22118 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 33961 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 54578 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 86687 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 140428 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 181987 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 263422 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166158 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141939 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128307 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.3 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 132021 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 67550 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 100683 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 77808 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 62965 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 22118 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 132021 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 263422 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 199000 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 228884 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 6643 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 20898 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 24367 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 29402 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 39091 перегляди
Актуальне
Литва відкрила перший парк контрмобільної техніки для захисту східного кордону НАТО

Литва відкрила перший парк контрмобільної техніки для захисту східного кордону НАТО

Київ • УНН

 • 13005 перегляди

Литва створила перший парк протидії мобільності противника на сході країни. Він включає блокпости, загородження і протитанкові перешкоди як частину Балтійської лінії оборони НАТО.

У Литві відкрили перший парк протидії мобільності противника на сході країни, який називають частиною Балтійської лінії оборони, що поступово формується на східних рубежах НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Delfi. 

На території парку розташовані блокпости, різні загородження та протитанкові перешкоди "зуби дракона".

Зона недалеко від кордону з білоруссю також включає традиційні перешкоди, такі як "їжаки" та "іспанські коні", які можуть бути швидко розгорнуті в іншому місці в разі нападу.

Авіабаза НАТО в Німеччині підвищила рівень безпеки через загрозу23.08.2024, 04:32 • 34025 переглядiв

"Війна в Україні оголила силу класики. Можна говорити про перевагу в повітрі, перевагу на флоті, перевагу на суходолі та спільну війну - але перешкоди роблять свою справу, вони сповільнюють або зупиняють ворога, що дає нам змогу знищити його або спрямувати туди, де ми його знищимо", - заявив командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас.

Як пише Delfi, наприкінці липня уряд Литви схвалив плани щодо посилення заходів протидії мобільності, включно зі створенням блокпостів і встановленням вибухових пристроїв під мостами.

До квітня 2025 року планують створити парки протитранспортного обладнання в місцях, визначених армією, уздовж кордону з Білоруссю на сході і на заході, в калінінградській області росії. 

На це піде приблизно 17,5 млн євро, однак вартість усієї системи оборони протягом наступного десятиліття оцінюють приблизно в 600 млн євро.

У вересні відбудеться засідання військового комітету НАТО: обговорять програми щодо підтримки України 14.08.2024, 20:23 • 103772 перегляди

Доповнення 

Литовська лінія оборони стане частиною системи укріплень, узгодженої міністрами оборони країн Балтії в січні.

У червні лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі підписали лист, у якому закликали ЄС фінансувати лінію оборони вартістю 2,5 мільярда євро проти військових і гібридних загроз зі Сходу.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01