Литва відкрила перший парк контрмобільної техніки для захисту східного кордону НАТО
Київ • УНН
Литва створила перший парк протидії мобільності противника на сході країни. Він включає блокпости, загородження і протитанкові перешкоди як частину Балтійської лінії оборони НАТО.
У Литві відкрили перший парк протидії мобільності противника на сході країни, який називають частиною Балтійської лінії оборони, що поступово формується на східних рубежах НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Delfi.
На території парку розташовані блокпости, різні загородження та протитанкові перешкоди "зуби дракона".
Зона недалеко від кордону з білоруссю також включає традиційні перешкоди, такі як "їжаки" та "іспанські коні", які можуть бути швидко розгорнуті в іншому місці в разі нападу.
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"Війна в Україні оголила силу класики. Можна говорити про перевагу в повітрі, перевагу на флоті, перевагу на суходолі та спільну війну - але перешкоди роблять свою справу, вони сповільнюють або зупиняють ворога, що дає нам змогу знищити його або спрямувати туди, де ми його знищимо", - заявив командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас.
Як пише Delfi, наприкінці липня уряд Литви схвалив плани щодо посилення заходів протидії мобільності, включно зі створенням блокпостів і встановленням вибухових пристроїв під мостами.
До квітня 2025 року планують створити парки протитранспортного обладнання в місцях, визначених армією, уздовж кордону з Білоруссю на сході і на заході, в калінінградській області росії.
На це піде приблизно 17,5 млн євро, однак вартість усієї системи оборони протягом наступного десятиліття оцінюють приблизно в 600 млн євро.
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Доповнення
Литовська лінія оборони стане частиною системи укріплень, узгодженої міністрами оборони країн Балтії в січні.
У червні лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі підписали лист, у якому закликали ЄС фінансувати лінію оборони вартістю 2,5 мільярда євро проти військових і гібридних загроз зі Сходу.