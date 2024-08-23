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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Литва открыла первый парк контрмобильной техники для защиты восточной границы НАТО

Литва открыла первый парк контрмобильной техники для защиты восточной границы НАТО

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 12:45  •  6172 просмотра

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Литва создала первый парк противодействия мобильности противника на востоке страны. Он включает блокпосты, заграждения и противотанковые препятствия как часть Балтийской линии обороны НАТО.

В Литве открыли первый парк противодействия мобильности противника на востоке страны, который называют частью Балтийской линии обороны, постепенно формирующейся на восточных рубежах НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi. 

На территории парка расположены блокпосты, различные заграждения и противотанковые препятствия "зубы дракона".

Зона недалеко от границы с беларусью также включает традиционные препятствия, такие как "ежи" и "испанские лошади", которые могут быть быстро развернуты в другом месте в случае нападения.

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"Война в Украине обнажила силу классики. Можно говорить о превосходстве в воздухе, превосходстве на флоте, превосходстве на суше и совместной войне - но препятствия делают свое дело, они замедляют или останавливают врага, что позволяет нам уничтожить его или направить туда, где мы его уничтожим", - заявил командующий Вооружёнными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас.

Как пишет Delfi, в конце июля правительство Литвы одобрило планы по усилению мер противодействия мобильности, включая создание блокпостов и установку взрывных устройств под мостами.

К апрелю 2025 года планируют создать парки противотранспортного оборудования в местах, определенных армией, вдоль границы с беларусью на востоке и на западе, в Калининградской области россии. 

На этом пойдет примерно в 17,5 млн евро, однако стоимость всей системы обороны в течение следующего десятилетия оценивается примерно в 600 млн евро.

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Дополнение 

Литовская линия обороны станет частью системы укреплений, согласованной министрами обороны стран Балтии в январе.

В июне лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подписали письмо, в котором призвали ЕС финансировать линию обороны стоимостью 2,5 миллиарда евро против военных и гибридных угроз с Востока.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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