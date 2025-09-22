$41.250.00
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 10140 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 19778 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 25095 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 37222 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 52744 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 50647 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27273 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 48233 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24629 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Литва прийматиме на реабілітацію українських дітей, викрадених росією

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Литва готова надавати медичну та психіатричну допомогу українським дітям, яких росіяни примусово вивозили до рф. Щомісяця планується приймати близько 15-20 дітей разом із батьками чи опікунами.

Литва прийматиме на реабілітацію українських дітей, викрадених росією

Литва готова надавати медичну та психіатричну допомогу українським дітям, яких росіяни примусово вивозили до рф, а згодом повернули в Україну. Про це пише УНН із посиланням на місцеве видання LRT.lt.

Ми вже перебуваємо на технічній стадії, а саме вирішуємо питання про те, коли діти зможуть почати їздити до Литви

- сказав радник міністра охорони здоров’я Литви Скірмантас Крункайтіс.

Деталі

Діти проходитимуть реабілітацію в медичних закладах країни. Їм надаватимуть послуги рухової та дихальної реабілітації, а також психіатричну підтримку для подолання наслідків депортації.

Неповнолітні приїжджатимуть разом із батьками чи опікунами. Проживання та харчування буде профінансоване. За словами радника, попередньо планується приймати близько 15-20 дітей на місяць, тобто орієнтовно 150 на рік.

Для реалізації програми необхідно близько 400 тисячі євро щорічно. У 2025 році частину витрат покриють за рахунок позикових коштів, а надалі планують залучати фінансування від ЄС чи інших джерел.

Нагадаємо

Звіт Єльського університету виявив, що росія утримує викрадених українських дітей у понад 200 місцях, де їх піддають військовій підготовці та "перевихованню".

Українська влада оцінює кількість вивезених дітей у майже 20 тисяч, з яких лише невелику частину вдалося повернути.

Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС21.09.25, 23:36 • 24629 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні