Литва прийматиме на реабілітацію українських дітей, викрадених росією
Київ • УНН
Литва готова надавати медичну та психіатричну допомогу українським дітям, яких росіяни примусово вивозили до рф. Щомісяця планується приймати близько 15-20 дітей разом із батьками чи опікунами.
Ми вже перебуваємо на технічній стадії, а саме вирішуємо питання про те, коли діти зможуть почати їздити до Литви
Деталі
Діти проходитимуть реабілітацію в медичних закладах країни. Їм надаватимуть послуги рухової та дихальної реабілітації, а також психіатричну підтримку для подолання наслідків депортації.
Неповнолітні приїжджатимуть разом із батьками чи опікунами. Проживання та харчування буде профінансоване. За словами радника, попередньо планується приймати близько 15-20 дітей на місяць, тобто орієнтовно 150 на рік.
Для реалізації програми необхідно близько 400 тисячі євро щорічно. У 2025 році частину витрат покриють за рахунок позикових коштів, а надалі планують залучати фінансування від ЄС чи інших джерел.
Нагадаємо
Звіт Єльського університету виявив, що росія утримує викрадених українських дітей у понад 200 місцях, де їх піддають військовій підготовці та "перевихованню".
Українська влада оцінює кількість вивезених дітей у майже 20 тисяч, з яких лише невелику частину вдалося повернути.
