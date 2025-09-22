Литва будет принимать на реабилитацию украинских детей, похищенных россией
Литва готова оказывать медицинскую и психиатрическую помощь украинским детям, которых россияне принудительно вывозили в рф. Ежемесячно планируется принимать около 15-20 детей вместе с родителями или опекунами.
Литва готова оказывать медицинскую и психиатрическую помощь украинским детям, которых россияне принудительно вывозили в рф, а затем вернули в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное издание LRT.lt.
Мы уже находимся на технической стадии, а именно решаем вопрос о том, когда дети смогут начать ездить в Литву
Подробности
Дети будут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях страны. Им будут предоставляться услуги двигательной и дыхательной реабилитации, а также психиатрическая поддержка для преодоления последствий депортации.
Несовершеннолетние будут приезжать вместе с родителями или опекунами. Проживание и питание будет профинансировано. По словам советника, предварительно планируется принимать около 15-20 детей в месяц, то есть ориентировочно 150 в год.
Для реализации программы необходимо около 400 тысяч евро ежегодно. В 2025 году часть расходов покроют за счет заемных средств, а в дальнейшем планируют привлекать финансирование от ЕС или других источников.
Напомним
Отчет Йельского университета выявил, что россия удерживает похищенных украинских детей в более чем 200 местах, где их подвергают военной подготовке и "перевоспитанию".
Украинские власти оценивают количество вывезенных детей почти в 20 тысяч, из которых лишь небольшую часть удалось вернуть.
