"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків

Журналістка Яніна Соколова прокоментувала заяву фронтмена гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина про стосунки з музикантом та їхнє завершення. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Соколової, вона рідко помиляється в людях, і зазвичай це траплялося у неї з жінками.

Наша жіноча природа емоційна, непередбачувана і імпульсивна в емоціях і вчинках. Але щоб зрадив довіру чоловік, напевно практика для мене не часта. Принаймні зі мною таке вперше. За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина. Зазвичай моє близьке і особисте, і робоче оточення це люблячі, надійні, порядні люди. З неабияким почуттям гумору і життєвої сили. В яких я впевнена і на яких можу покластися. Які завжди поруч, навіть коли вони за 1000 км - написала журналістка.

Вона зазначила, що останніми днями думає про те, "що керує людьми коли вони зраджують довіру тих, кого ще вчора любили".

Як карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності і честі. І що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе передусім. Чому ці люди раптом брешуть. І як вони сплять вночі знаючи, що причинили біль - додала Соколова.

Вона порадила не зраджувати довіру тих, кого любите, "бо якось зрадивши цю довіру, з часом людина, яку ви зрадили, перестане вірити в людей і в почуття, які даються не кожному".

Нагадаємо

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів, що перебував у стосунках із журналісткою Яніною Соколовою, втім нині вони завершені. За його словами, вони з Сколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки, адже "у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності".

Музикант Melovin мобілізувався до ансамблю Держприкордонслужби