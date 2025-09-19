"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків
Яніна Соколова прокоментувала заяву Валерія Харчишина про їхні стосунки, зазначивши, що рідко помиляється в людях, але цього разу її довіру зрадив чоловік. Вона розмірковує про те, що керує людьми, коли вони зраджують довіру тих, кого любили.
Журналістка Яніна Соколова прокоментувала заяву фронтмена гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина про стосунки з музикантом та їхнє завершення. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами Соколової, вона рідко помиляється в людях, і зазвичай це траплялося у неї з жінками.
Наша жіноча природа емоційна, непередбачувана і імпульсивна в емоціях і вчинках. Але щоб зрадив довіру чоловік, напевно практика для мене не часта. Принаймні зі мною таке вперше. За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина. Зазвичай моє близьке і особисте, і робоче оточення це люблячі, надійні, порядні люди. З неабияким почуттям гумору і життєвої сили. В яких я впевнена і на яких можу покластися. Які завжди поруч, навіть коли вони за 1000 км
Вона зазначила, що останніми днями думає про те, "що керує людьми коли вони зраджують довіру тих, кого ще вчора любили".
Як карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності і честі. І що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе передусім. Чому ці люди раптом брешуть. І як вони сплять вночі знаючи, що причинили біль
Вона порадила не зраджувати довіру тих, кого любите, "бо якось зрадивши цю довіру, з часом людина, яку ви зрадили, перестане вірити в людей і в почуття, які даються не кожному".
Нагадаємо
Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів, що перебував у стосунках із журналісткою Яніною Соколовою, втім нині вони завершені. За його словами, вони з Сколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки, адже "у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності".
