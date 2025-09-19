$41.190.02
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 11912 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 19478 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 29951 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 40967 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 24556 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 20915 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 32418 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16366 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 51009 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Ексклюзив
Ексклюзив
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Яніна Соколова прокоментувала заяву Валерія Харчишина про їхні стосунки, зазначивши, що рідко помиляється в людях, але цього разу її довіру зрадив чоловік. Вона розмірковує про те, що керує людьми, коли вони зраджують довіру тих, кого любили.

"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків

Журналістка Яніна Соколова прокоментувала заяву фронтмена гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина про стосунки з музикантом та їхнє завершення. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Соколової, вона рідко помиляється в людях, і зазвичай це траплялося у неї з жінками.

Наша жіноча природа емоційна, непередбачувана і імпульсивна в емоціях і вчинках. Але щоб зрадив довіру чоловік, напевно практика для мене не часта. Принаймні зі мною таке вперше. За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина. Зазвичай моє близьке і особисте, і робоче оточення це люблячі, надійні, порядні люди. З неабияким почуттям гумору і життєвої сили. В яких я впевнена і на яких можу покластися. Які завжди поруч, навіть коли вони за 1000 км

- написала журналістка.

Вона зазначила, що останніми днями думає про те, "що керує людьми коли вони зраджують довіру тих, кого ще вчора любили".

Як карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності і честі. І що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе передусім. Чому ці люди раптом брешуть. І як вони сплять вночі знаючи, що причинили біль

- додала Соколова.

Вона порадила не зраджувати довіру тих, кого любите, "бо якось зрадивши цю довіру, з часом людина, яку ви зрадили, перестане вірити в людей і в почуття, які даються не кожному".

Нагадаємо

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів, що перебував у стосунках із журналісткою Яніною Соколовою, втім нині вони завершені. За його словами, вони з Сколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки, адже "у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності".

Музикант Melovin мобілізувався до ансамблю Держприкордонслужби07.07.25, 11:56 • 1483 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКультура