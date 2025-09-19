"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений

$41.190.02
19:49 • 4078 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 11854 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 19431 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 29900 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 40916 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 24544 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 20905 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 32406 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16358 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 50997 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Пьяному работнику ТЦК, который в Тернополе совершил серию ДТП, объявили о подозрении
18 сентября, 14:58
Коломойскому не вернут паспорт Украины: Верховный Суд поставил точку в деле
18 сентября, 15:35
Вражеские дроны зафиксированы в Киевской области, ПВО работает по целям
18 сентября, 15:46
Зарезал знакомых и спрятал тела в подвале: киевлянина будут судить за двойное убийство
18 сентября, 16:03
В США в ДТП погиб украинский фотограф Илья Ратман
18 сентября, 16:19
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
18 сентября, 11:39
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:39
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 40917 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
18 сентября, 08:58
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 07:58
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 32406 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
17 сентября, 19:21
Дональд Трамп
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Великобритания
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан
18 сентября, 18:24
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента
18 сентября, 05:59
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе
17 сентября, 18:36
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире
17 сентября, 17:52
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000
17 сентября, 17:24
Фокс Ньюс
ТикТок
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Янина Соколова прокомментировала заявление Валерия Харчишина об их отношениях, отметив, что редко ошибается в людях, но на этот раз ее доверие предал мужчина. Она размышляет о том, что движет людьми, когда они предают доверие тех, кого любили.

"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений

Журналистка Янина Соколова прокомментировала заявление фронтмена группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина об отношениях с музыкантом и их завершении. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Соколовой, она редко ошибается в людях, и обычно это случалось у нее с женщинами.

Наша женская природа эмоциональна, непредсказуема и импульсивна в эмоциях и поступках. Но чтобы предал доверие мужчина, наверное, практика для меня не частая. По крайней мере, со мной такое впервые. За всю свою 40-летнюю жизнь мое доверие предал только один человек. Обычно мое близкое и личное, и рабочее окружение это любящие, надежные, порядочные люди. С незаурядным чувством юмора и жизненной силы. В которых я уверена и на которых могу положиться. Которые всегда рядом, даже когда они за 1000 км

- написала журналистка.

Она отметила, что в последние дни думает о том, "что движет людьми, когда они предают доверие тех, кого еще вчера любили".

Как головокружительно становятся чужими, лицемерными существами без достоинства и чести. И что ими движет в этот момент, осознавая последствия для самих себя прежде всего. Почему эти люди вдруг лгут. И как они спят ночью, зная, что причинили боль

- добавила Соколова.

Она посоветовала не предавать доверие тех, кого любите, "потому что однажды предав это доверие, со временем человек, которого вы предали, перестанет верить в людей и в чувства, которые даются не каждому".

Напомним

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал, что состоял в отношениях с журналисткой Яниной Соколовой, впрочем, сейчас они завершены. По его словам, они с Соколовой сознательно публично не объявляли об отношениях, ведь "у каждого были свои дела, а личная жизнь не нуждалась в медийности".

Музыкант Melovin мобилизовался в ансамбль Госпогранслужбы07.07.25, 11:56 • 1483 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКультура