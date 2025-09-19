"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений

Журналистка Янина Соколова прокомментировала заявление фронтмена группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина об отношениях с музыкантом и их завершении. Об этом сообщает УНН.

По словам Соколовой, она редко ошибается в людях, и обычно это случалось у нее с женщинами.

Наша женская природа эмоциональна, непредсказуема и импульсивна в эмоциях и поступках. Но чтобы предал доверие мужчина, наверное, практика для меня не частая. По крайней мере, со мной такое впервые. За всю свою 40-летнюю жизнь мое доверие предал только один человек. Обычно мое близкое и личное, и рабочее окружение это любящие, надежные, порядочные люди. С незаурядным чувством юмора и жизненной силы. В которых я уверена и на которых могу положиться. Которые всегда рядом, даже когда они за 1000 км - написала журналистка.

Она отметила, что в последние дни думает о том, "что движет людьми, когда они предают доверие тех, кого еще вчера любили".

Как головокружительно становятся чужими, лицемерными существами без достоинства и чести. И что ими движет в этот момент, осознавая последствия для самих себя прежде всего. Почему эти люди вдруг лгут. И как они спят ночью, зная, что причинили боль - добавила Соколова.

Она посоветовала не предавать доверие тех, кого любите, "потому что однажды предав это доверие, со временем человек, которого вы предали, перестанет верить в людей и в чувства, которые даются не каждому".

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал, что состоял в отношениях с журналисткой Яниной Соколовой, впрочем, сейчас они завершены. По его словам, они с Соколовой сознательно публично не объявляли об отношениях, ведь "у каждого были свои дела, а личная жизнь не нуждалась в медийности".

