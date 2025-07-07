Музыкант Melovin мобилизовался в ансамбль Госпогранслужбы

Украинский певец Константин Бочаров, более известный как Melovin, во время концерта объявил, что мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины. Видео появилось в Instagram, пишет УНН.

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Во время концерта в Киеве, состоявшегося 6 июля, 28-летний музыкант Melovin объявил, что мобилизовался. Теперь он служит в ГПСУ.

Меня пригласили в этот ансамбль, поэтому с тех пор я тоже пограничник. С тех пор я играю вместе с тем ансамблем. И несу свою службу, но музыкальную вместе с такими невероятными музыкантами ГПСУ - объявил он со сцены.

Музыкант отметил, что это не новый проект и не громкая коллаборация. Свое решение он назвал осознанным и настоящим.

Радуюсь, что имею возможность стать частью ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Музыка всегда была моим оружием. Теперь она будет звучать и в строю. Спасибо за доверие. Этот этап — не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. О общей силе - добавил Melovin.

Напомним

В мае известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво опубликовал фото в военной форме, намекая на присоединение к ВСУ. Он сообщил, что имеет конкретную миссию и поражен силой украинской армии.