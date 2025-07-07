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Музикант Melovin мобілізувався до ансамблю Держприкордонслужби

Київ • УНН

 • 269 перегляди

Український співак Melovin оголосив про мобілізацію до Державної прикордонної служби України. Він служитиме в ансамблі ДПСУ, використовуючи музику як зброю.

Музикант Melovin мобілізувався до ансамблю Держприкордонслужби

Український співак Костянтин Бочаров, більш відомий, як Melovin, під час концерту оголосив, що мобілізувався до Державної прикордонної служби України. Відео з’явилося у Instagram, пише УНН.

Деталі

Під час концерту в Києві, що відбувся 6 липня, 28-річний музикант Melovin оголосив, що мобілізувався. Тепер він служить у ДПСУ.

Мене запросили в цей ансамбль, тому з того часу я також прикордонник. З того часу я граю разом з тим ансамблем. І несу свою службу, але музичну разом з такими неймовірними музикантами ДПСУ

- оголосив він зі сцени.

Музикант зауважив, що це не новий проєкт і не гучна колаборація. Своє рішення він назвав усвідомленим і справжнім.

Радію, що маю змогу стати частиною ансамблю Державної прикордонної служби України. Музика завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап — не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу

- додав Melovin.

Нагадаємо

У травні відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опублікував фото у військовій формі, натякаючи на приєднання до ЗСУ. Він повідомив, що має конкретну місію та вражений силою української армії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Державна прикордонна служба України
Україна
Київ
Tesla
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