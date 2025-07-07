Музикант Melovin мобілізувався до ансамблю Держприкордонслужби

Український співак Костянтин Бочаров, більш відомий, як Melovin, під час концерту оголосив, що мобілізувався до Державної прикордонної служби України. Відео з’явилося у Instagram, пише УНН.

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Під час концерту в Києві, що відбувся 6 липня, 28-річний музикант Melovin оголосив, що мобілізувався. Тепер він служить у ДПСУ.

Мене запросили в цей ансамбль, тому з того часу я також прикордонник. З того часу я граю разом з тим ансамблем. І несу свою службу, але музичну разом з такими неймовірними музикантами ДПСУ - оголосив він зі сцени.

Музикант зауважив, що це не новий проєкт і не гучна колаборація. Своє рішення він назвав усвідомленим і справжнім.

Радію, що маю змогу стати частиною ансамблю Державної прикордонної служби України. Музика завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап — не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу - додав Melovin.

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