19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 14527 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 17083 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 17507 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 23536 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 35356 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33716 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 39717 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39080 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 106868 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною Соколовою

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин підтвердив стосунки з журналісткою Яніною Соколовою, які наразі завершені. Музикант зробив заяву у Facebook, щоб "уникнути маніпуляцій та недостовірної інформації".

Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною Соколовою

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин перебував у стосунках із журналісткою Яніною Соколовою, втім нині вони завершені. Про це музикант повідомив у Facebook, інформує УНН.

Деталі

За словами Харчишина, вони з Сколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки, адже "у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності".

Уникали цієї теми, аби не підживлювати "жовті" заголовки. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Саме так сталося й нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв'юеркою розчинився у заголовках. Тому, роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобіганню недостовірної інформації

- написав Харчишин.

Він підкреслив, що певний період свого життя він був у стосунках із Яніною Соколовою.

"Наразі ці стосунки завершені. Не хотілось в такий спосіб оголошувати про стосунки, тим більше про їхнє припинення. Саме тому натякав про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню "Залишаю дім" гурту "Друга Ріка", який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії. Прошу журналістів і всіх інших більше не повертатися до цієї теми", - резюмував музикант.

Контекст

Чутки про роман Яніни Соколової та Валерія Харчишина з’явилися після того, як обидва 2022 року розлучилися зі своїми партнерами. Поштовхом до обговорень стала участь журналістки у кліпі "Другої Ріки" на пісню "Сьомий день", де вона з артистом зіграла закоханих.

Вадим Хлюдзинський

Культура
