Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною Соколовою

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин перебував у стосунках із журналісткою Яніною Соколовою, втім нині вони завершені. Про це музикант повідомив у Facebook, інформує УНН.

Деталі

За словами Харчишина, вони з Сколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки, адже "у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності".

Уникали цієї теми, аби не підживлювати "жовті" заголовки. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Саме так сталося й нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв'юеркою розчинився у заголовках. Тому, роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобіганню недостовірної інформації - написав Харчишин.

Він підкреслив, що певний період свого життя він був у стосунках із Яніною Соколовою.

"Наразі ці стосунки завершені. Не хотілось в такий спосіб оголошувати про стосунки, тим більше про їхнє припинення. Саме тому натякав про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню "Залишаю дім" гурту "Друга Ріка", який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії. Прошу журналістів і всіх інших більше не повертатися до цієї теми", - резюмував музикант.

Контекст

Чутки про роман Яніни Соколової та Валерія Харчишина з’явилися після того, як обидва 2022 року розлучилися зі своїми партнерами. Поштовхом до обговорень стала участь журналістки у кліпі "Другої Ріки" на пісню "Сьомий день", де вона з артистом зіграла закоханих.

