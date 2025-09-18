Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной Соколовой

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин состоял в отношениях с журналисткой Яниной Соколовой, однако сейчас они завершены. Об этом музыкант сообщил в Facebook, информирует УНН.

Детали

По словам Харчишина, они с Соколовой сознательно публично не объявляли об отношениях, ведь "у каждого были свои дела, а личная жизнь не нуждалась в медийности".

Избегали этой темы, чтобы не подпитывать "желтые" заголовки. Но молчание порождает сплетни, и в конце концов это стало мешать профессиональной деятельности. Именно так произошло и недавно, когда смысл моего разговора с интервьюером растворился в заголовках. Поэтому, делаю это заявление для избежания манипуляций и предотвращения недостоверной информации - написал Харчишин.

Он подчеркнул, что определенный период своей жизни он был в отношениях с Яниной Соколовой.

"Сейчас эти отношения завершены. Не хотелось таким образом объявлять об отношениях, тем более об их прекращении. Именно поэтому намекал об откровенности в своих текстах, в частности о песне "Залишаю дім" группы "Друга Ріка", которую лично считаю финальным аккордом этой истории. Прошу журналистов и всех остальных больше не возвращаться к этой теме", - резюмировал музыкант.

Контекст

Слухи о романе Янины Соколовой и Валерия Харчишина появились после того, как оба в 2022 году расстались со своими партнерами. Толчком к обсуждениям стало участие журналистки в клипе "Другої Ріки" на песню "Сьомий день", где она с артистом сыграла влюбленных.

