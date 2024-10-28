Литовські соціал-демократи перемагають на виборах і готуються до створення коаліції
Київ • УНН
Литовська соціал-демократична партія здобула більше третини мандатів у Сеймі на виборах 27 жовтня. Лідерка партії Вілія Блінкявічюте планує створити лівоцентристську коаліцію з партіями "Від імені Литви" та Союзом зелених і фермерів.
У неділю ввечері стали відомі результати виборів до Сейму Литви: більшість голосів отримала опозиційна Соціал-демократична партія.
Пише УНН із посиланням на LRT.
На парламентських виборах у Литві, що відбулися в неділю, 27 жовтня, перемогла Литовська соціал-демократична партія (LSDP). Наразі відомо, що ця політична сила матиме значно більше третини депутатських мандатів у новому терміні, а отже у LSDP буде ініціатива у формуванні нової лівоцентристської правлячої коаліції.
Лідерка соціал-демократів Вілії Блінкявічюте вже висловила бажання домовитися про коаліцію з партією "Від імені Литви" та Союзом зелених і фермерів.
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За попередніми офіційними даними, партія "За Литву" отримала 14 місць у парламенті, а Союз фермерів і зелених отримав вісім місць.
Щоб отримати більшість у Сеймі, який складається з 141 члена, коаліції потрібен щонайменше 71 місце.
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