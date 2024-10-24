Литва розриває угоду з рф про торговельне мореплавство
Київ • УНН
Уряд Литви схвалив пропозицію розірвати угоду з росією про торговельне мореплавство від 1993 року. Рішення пов'язане з неактуальністю угоди та припиненням співпраці.
Уряд Литви схвалив пропозицію Міністерства транспорту і комунікацій про розірвання угоди з росією про торгівельне мореплавство. Про це повідомляє Kauno diena, пише УНН.
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Зазначається, що після схвалення урядом президенту Литви буде запропоновано внести ініціативу розірвання угоди про торгове судноплавство з рф на розгляд Сейму.
За інформацією Міністерства транспорту і зв'язку Литви, угода була укладена у 1993 році і регулює відносини країн у сфері морського транспорту.
Вона включає регулювання організації перевезення вантажів, співробітництво між судноплавними або пов'язаними із судноплавством компаніями та організаціями, митні та інші формальності в портах тощо.
Міністерство транспорту та комунікацій країни вважає, що угода не актуальна для Литви. Більше того, вона неможлива, бо будь-яка співпраця з рф припинилася через вторгнення росії в Україну.
На момент підписання документа Литва ще не була членом Міжнародної морської організації, а як її член країна ратифікувала безліч конвенцій щодо безпечного використання суден, праці моряків, запобігання забрудненню.
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