Литва разрывает соглашение с рф о торговом мореплавании
Киев • УНН
Правительство Литвы одобрило предложение разорвать соглашение с россией о торговом мореплавании от 1993 года. Решение связано с неактуальностью соглашения и прекращением сотрудничества.
Правительство Литвы одобрило предложение Министерства транспорта и коммуникаций о расторжении соглашения с россией о торговом мореплавании. Об этом сообщает Kauno diena, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что после одобрения правительством президенту Литвы будет предложено внести инициативу расторжения соглашения о торговом судоходстве с рф на рассмотрение Сейма.
По информации Министерства транспорта и связи Литвы, соглашение было заключено в 1993 году и регулирует отношения стран в сфере морского транспорта.
Она включает регулирование организации перевозки грузов, сотрудничество между судоходными или связанными с судоходством компаниями и организациями, таможенные и другие формальности в портах и т.д.
Министерство транспорта и коммуникаций страны считает, что соглашение не актуально для Литвы. Более того, оно невозможно, потому что любое сотрудничество с рф прекратилось из-за вторжения россии в Украину.
На момент подписания документа Литва еще не была членом Международной морской организации, а как ее член страна ратифицировала множество конвенций по безопасному использованию судов, труда моряков, предотвращению загрязнения.
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