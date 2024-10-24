Литва разрывает соглашение с рф о торговом мореплавании

Правительство Литвы одобрило предложение Министерства транспорта и коммуникаций о расторжении соглашения с россией о торговом мореплавании. Об этом сообщает Kauno diena, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что после одобрения правительством президенту Литвы будет предложено внести инициативу расторжения соглашения о торговом судоходстве с рф на рассмотрение Сейма.

По информации Министерства транспорта и связи Литвы, соглашение было заключено в 1993 году и регулирует отношения стран в сфере морского транспорта.

Она включает регулирование организации перевозки грузов, сотрудничество между судоходными или связанными с судоходством компаниями и организациями, таможенные и другие формальности в портах и т.д.

Министерство транспорта и коммуникаций страны считает, что соглашение не актуально для Литвы. Более того, оно невозможно, потому что любое сотрудничество с рф прекратилось из-за вторжения россии в Украину.

На момент подписания документа Литва еще не была членом Международной морской организации, а как ее член страна ратифицировала множество конвенций по безопасному использованию судов, труда моряков, предотвращению загрязнения.

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