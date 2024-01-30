Лише за місяць росіяни випустили по Україні понад 300 ракет та 600 безпілотників - Зеленський

Від початку року росія вже встигла випустити по містах України понад 330 ракет і близько 600 бойових безпілотників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами - заявив президент.

За його словами, забезпечення Україною контролю над своїм небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі — від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.

Сапери вилучили бойову частину ракети Х-101 у Святошинському районі столиці

Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими пріоритетами. Російський терор треба перемогти – це досяжно - переконаний Зеленський.

Нагадаємо

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що росія, ймовірно, другого січня, завдала удар по центру Харкова ракетою, яка розроблена у Північній Кореї.

Ракети Х-101 ворог виготовляє буквально перед тим, як спорядити ними свої літаки, що атакують Україну