Лише за місяць росіяни випустили по Україні понад 300 ракет та 600 безпілотників - Зеленський
Київ • УНН
З початку року росія випустила понад 330 ракет і близько 600 бойових безпілотників по українських містах, заявив президент України Володимир Зеленський.
Від початку року росія вже встигла випустити по містах України понад 330 ракет і близько 600 бойових безпілотників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
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З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами
За його словами, забезпечення Україною контролю над своїм небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі — від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.
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