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Ракети Х-101 ворог виготовляє буквально перед тим, як спорядити ними свої літаки, що атакують Україну

Ракети Х-101 ворог виготовляє буквально перед тим, як спорядити ними свої літаки, що атакують Україну

Київ • УНН

 • 93534 перегляди

Ворог, імовірно, виробляє ракети Х-101 незадовго до їхнього розгортання проти України

росія, імовірно, виготовляє ракети Х-101 практично перед тим, як спорядити ними свої літаки, які атакують Україну. Такий висновок під час візиту до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз зробив журналіст Андрій Цаплієнко, оглянувши частини й уламки збитих над столицею ракет Х-101. Відповідне відео він розмістив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

"Клапан від паливної системи ракети Х-101. І тут ми бачимо клеймо: він виготовлений у вересні 2023 року. Це означає, що росіяни збирають свої ракети під виконання своїх, так званих, кривавих завдань. І що ракети, якими обстріляли Київ, були свіжими, буквально щойно зробленими. Поки цей клапан виготовили, поки його доправили до підприємства, де збирають ці ракети. Це потребує часу. Ця ракета, ймовірно, була випущена саме перед тим, як її відправити на аеродром і спорядити нею один з тих самих Ту-95, які буквально днями атакували Київ", - зазначив журналіст.

Нагадаємо

Директор Київського інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що в російських ракетах Х-101, якими наносився удар по Україні, уже використовуються певні модифікації.

"За першими результатами бачимо, що у стратегічній крилатій ракеті типу "Х-101" наявні певні модифікації та постановники пасивних завад, відстрілюються діпольні відбивачі. Велика частина елементної бази має значні пошкодження, фізично знищена практично вся мікроелектроніка. Водночас маркування окремих ідентифікованих елементів ракет "Х-101" свідчить про їх виготовлення у 3-4 кварталі 2023 року. Імовірно, можемо зробити висновок, що це означає відсутність у ворога значних запасів такого типу зброї, а після виготовлення вони одразу передаються під бойові завдання", - зазначив Рувін.

Ворог бив по Україні ракетами виробленими у другій половині 2023 року. Ймовірно, застосовував нові зразки зброї - Олександр Рувін03.01.24, 10:17 • 28006 переглядiв

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