Ракеты Х-101 враг изготавливает буквально перед тем, как снарядить ими свои самолеты, атакующие Украину

россия, вероятно, изготавливает ракеты Х-101 практически перед тем, как снарядить ими свои самолеты, которые атакуют Украину. Такой вывод во время визита в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз сделал журналист Андрей Цаплиенко, осмотрев части и обломки сбитых над столицей ракет Х-101. Соответствующее видео он разместил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

"Клапан от топливной системы ракеты Х-101. И здесь мы видим клеймо: он изготовлен в сентябре 2023 года. Это означает, что россияне собирают свои ракеты под выполнение своих, так называемых, кровавых задач. И что ракеты, которыми обстреляли Киев, были свежими, буквально только что сделанными. Пока этот клапан изготовили, пока его доставили на предприятие, где собирают эти ракеты. Это требует времени. Эта ракета, вероятно, была выпущена именно перед тем, как ее отправить на аэродром и снарядить ею один из тех самых Ту-95, которые буквально на днях атаковали Киев", - отметил журналист.

Напомним

Директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что в российских ракетах Х-101, которыми наносился удар по Украине, уже используются определенные модификации.

"По первым результатам видим, что в стратегической крылатой ракете типа "Х-101" имеются определенные модификации и постановщики пассивных помех, отстреливаются дипольные отражатели. Большая часть элементной базы имеет значительные повреждения, физически уничтожена практически вся микроэлектроника. В то же время маркировка отдельных идентифицированных элементов ракет "Х-101" свидетельствует об их изготовлении в 3-4 квартале 2023 года. Вероятно, можем сделать вывод, что это означает отсутствие у врага значительных запасов такого типа оружия, а после изготовления они сразу передаются под боевые задачи", - отметил Рувин.

Враг бил по Украине ракетами произведенными во второй половине 2023 года. Вероятно, применял новые образцы оружия - Александр Рувин