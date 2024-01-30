Только за месяц россияне выпустили по Украине более 300 ракет и 600 беспилотников - Зеленский

С начала года россия уже успела выпустить по городам Украины более 330 ракет и около 600 боевых беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

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С начала года Россия выпустила по городам Украины более 330 ракет различных типов и около 600 боевых беспилотников. Чтобы противостоять такому давлению террористов, нужен достаточно прочный воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы строим с нашими партнерами - заявил президент.

По его словам, обеспечение Украиной контроля над своим небом, что также является критически важным для обеспечения безопасности на земле - от передовых позиций до больниц и школ в тылу.

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Противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба являются нашими приоритетами. Российский террор надо победить - это достижимо - убежден Зеленский.

Напомним,

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что россия, вероятно, второго января, нанесла удар по центру Харькова ракетой, которая разработана в Северной Корее.

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