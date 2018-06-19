Луценко наполягає на необхідності підвищити рівень незалежності КДКП
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. 18 червня 2018 року у Національній академії прокуратури України відбувся круглий стіл, приурочений до першої річниці діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Про це повідомила Генеральна прокуратура України, передає УНН.
“Крім слів подяки, я маю сказати, що нам необхідно піднімати рівень незалежності КДКП з тим, щоб ніхто не сумнівався, що рішення приймають виключно члени комісії”, — зазначив генпрокурор.
У круглому столі “Актуальні аспекти діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів в умовах реформування” взяли участь Генеральний прокурор України Юрій Луценко, Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталій Грушковський, Голова Ради прокурорів України Михайло Місюра, ректор Національної академії прокуратури України Михайло Лошицький, Голова Вищої Ради правосуддя Ігор Бенедисюк, народний депутат України Микола Паламарчук, представники офісу Ради Європи в Україні та інші.
Так, на заході було підбито підсумки діяльності КДКП за перший рік роботи. У свою чергу, обговорено досягнення та певні недоліки у роботі, які ще потребують вирішення.
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Також розглянуто основні аспекти взаємодії Ради прокурорів України, як органу прокурорського самоврядування, з КДКП. Крім того, було обговорено спеціальну підготовку, як важливий етап у формуванні професійного кадрового корпусу органів прокуратури.
Разом з тим, Генеральний прокурор України наголосив, що КДКП має бути самостійним, добре профінансованим, фаховим органом, котрий приймає найважливіші рішення у житті органів прокуратури.
“Думаю, що це лише початок того оновлення, яке прописано і Парламентом, і Урядом, Президентом, а головне народом для органів прокуратури. З нашого боку, ми завжди будемо підтримувати, як було у цьому році, будь-які законні пропозиції КДКП”, — підсумував Юрій Луценко.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів почала роботу з 7 липня 2017 року. Згідно із Законом України “Про прокуратуру”, це колегіальний орган, до кола повноважень якого входить залучення до дисциплінарної відповідальності прокурорів за фактом розгляду дисциплінарних скарг, а також відбір кадрів на вакантні місця в прокуратурі. КДКП складається з 11 членів, п’ятьох з яких вибирає Всеукраїнська конференція прокурорів серед діючих колег.
Нагадаємо, 30 квітня генеральний прокурор попросив КДКП розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.