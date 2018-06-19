Луценко настаивает на необходимости повысить уровень независимости КДКП
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. 18 июня 2018 года в Национальной академии прокуратуры Украины состоялся круглый стол, приуроченный к первой годовщине деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает УНН.
“Кроме слов благодарности, я должен сказать, что нам необходимо поднимать уровень независимости КДКП с тем, чтобы никто не сомневался, что решения принимают исключительно члены комиссии”, — отметил генпрокурор.
В круглом столе “Актуальные аспекты деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в условиях реформирования” приняли участие Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталий Грушковский, Председатель Совета прокуроров Украины Михаил Мисюра, ректор Национальной академии прокуратуры Украины Михаил Лошицкий, Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, народный депутат Украины Николай Паламарчук, представители офиса совета Европы в Украине и другие.
Так, на мероприятии были подведены итоги деятельности КДКП за первый год работы. В свою очередь, обсуждены достижения и определенные недостатки в работе, которые еще требуют решения.
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Также рассмотрены основные аспекты взаимодействия Совета прокуроров Украины, как органа прокурорского самоуправления, с КДКП. Кроме того, произошло обсуждение специальной подготовки, как важного этапа в формировании профессионального кадрового корпуса органов прокуратуры.
Вместе с тем, Генеральный прокурор Украины отметил, что КДКП должна быть самостоятельным, хорошо профинансированным, профессиональным органом, который принимает важнейшие решения в жизни органов прокуратуры.
“Думаю, что это только начало того обновления, которое прописано и парламентом, и правительством, Президентом, а главное народом для органов прокуратуры. С нашей стороны, мы всегда будем поддерживать, как было в этом году, любые законные предложения КДКП”, - подытожил Юрий Луценко.
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров заработала с 7 июля 2017 года. Согласно Закону Украины “О прокуратуре”, это коллегиальный орган, в круг полномочий которого входит привлечение к дисциплинарной ответственности прокуроров по факту рассмотрения дисциплинарных жалоб, а также отбор кадров на вакантные места в прокуратуре. КДКП состоит из 11 членов, пять из которых выбирает Всеукраинская конференция прокуроров среди действующих коллег.
Напомним, 30 апреля генеральный прокурор попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.