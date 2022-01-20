Лукашенко заявив, що вдруге перехворів на коронавірус: цього разу “на ногах” переніс Omicron
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Білоруський правитель Олександр Лукашенко розповів, що знову перехворів на коронавірус, цього разу нібто на штам COVID-19 Omicron. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруське держагентство БелТА.
Цитата:
"Ми помічаємо, що цей "Омікрон" - це зовсім інший вірус. Може, я підозрюю, що ми скотилися вже до звичайного грипу. Я говорю це як людина, яка сама вдруге - вже цим "Омікроном" - перехворіла", - заявив Лукашенко.
Деталі
За словами Лукашенка, хворобу він переніс "на ногах". Він зауважив, що взнав, що це коронавірус, коли “наприкінці здав якийсь тест”.
Доповнення
У липні 2020 року Лукашенко заявляв, що безсимптомно перехворів на COVID-19.