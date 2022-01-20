Лукашенко заявил, что во второй раз переболел коронавирусом: на этот раз “на ногах” перенес Omicron
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Белорусский правитель Александр Лукашенко рассказал, что снова переболел коронавирусом, на этот раз якобы штаммом COVID-19 Omicron. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусское госагентство БелТА.
Цитата:
"Мы замечаем, что этот "Омикрон" - это совсем другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим "Омикроном" - переболел", - заявил Лукашенко.
Детали
По словам Лукашенко, болезнь он перенес "на ногах". Он заметил, что узнал, что это коронавирус, когда “в конце сдал какой-то тест”.
Дополнение
В июле 2020 года Лукашенко заявлял, что бессимптомно переболел COVID-19.