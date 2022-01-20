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15 марта, 19:03 • 106765 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143550 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123650 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117151 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104933 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101548 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93348 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Лукашенко заявил, что во второй раз переболел коронавирусом: на этот раз “на ногах” перенес Omicron

Лукашенко заявил, что во второй раз переболел коронавирусом: на этот раз “на ногах” перенес Omicron

Киев • УНН

 • 19231 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Белорусский правитель Александр Лукашенко рассказал, что снова переболел коронавирусом, на этот раз якобы штаммом COVID-19 Omicron. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусское госагентство БелТА.

Цитата:

"Мы замечаем, что этот "Омикрон" - это совсем другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим "Омикроном" - переболел", - заявил Лукашенко.

Детали

По словам Лукашенко, болезнь он перенес "на ногах". Он заметил, что узнал, что это коронавирус, когда “в конце сдал какой-то тест”.

Дополнение

В июле 2020 года Лукашенко заявлял, что бессимптомно переболел COVID-19.

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