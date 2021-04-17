Лукашенко решил не делать прививку от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Беларуссии Александр Лукашенко отказался делать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сам Лукашенко сказал, принимая участие в республиканском субботнике в агрогородке Александрия Могилевской области, информирует его пресс-служба, передает УНН.
"... Александр Лукашенко рассказал, что сам пока не планирует вакцинироваться, особенно учитывая то, что недавно анализ его крови показал наличие достаточного количества антител после ранее перенесенной болезни. Глава государства добавил, что раньше никогда не делал прививки и от гриппа" , - говорится в сообщении.
Детали
Также он прокомментировал текущую ситуацию с заболеваемостью в Беларуси. Она контролируется и даже ниже ожидаемого ранее уровня. По словам белорусского лидера, в республике начали производство достаточного количества вакцин для того, чтобы "обезопасить на время людей".
"Мы производим достаточно вакцин для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей. На полгода, 6-8 месяцев. Мы не знаем, в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, - это точно", - добавил он.
Дополнение
По данным Worldometers, в Белоруссии по состоянию на 17 апреля зарегистрировано 1 384 случаев коронавирусной инфекции. За все время пандемии зафиксировано 342 923 случая. Умерло - 2 413 человек, за последние сутки - 10 человек.