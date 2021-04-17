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Лукашенко вирішив не робити щеплення від коронавірусу

Лукашенко вирішив не робити щеплення від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент Білорусії Олександр Лукашенко відмовився робити щеплення від коронавірусної інфекції. Про це сам Лукашенко сказав, беручи участь в республіканському суботнику в агромістечку Олександрія Могилевської області, інформує його пресслужба, передає УНН.

"... Олександр Лукашенко розповів, що сам поки не планує вакцинуватися, особливо з огляду на те, що недавно аналіз його крові показав наявність достатньої кількості антитіл після раніше перенесеної хвороби. Глава держави додав, що раніше ніколи не робив щеплення і від грипу", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також він прокоментував поточну ситуацію із захворюваністю в Білорусі. Вона контрольована і навіть нижче очікуваного раніше рівня. За словами білоруського лідера, в республіці почали виробництво достатньої кількості вакцин для того, щоб "убезпечити на час людей".

"Ми виробляємо достатньо вакцин для того, щоб хоча б убезпечити на час людей. На півроку, 6-8 місяців. Ми не знаємо, протягом якого терміну вакцина буде діяти. Те, що вона діє і оберігає людей на якийсь період, - це точно", - додав він.

Доповнення

За даними Worldometers, в Білорусії станом на 17 квітня зареєстровано 1 384 випадків коронавірусної інфекції. За весь час пандемії зафіксовано 342 923 випадки. Померло - 2 413 осіб, за останню добу - 10 осіб.

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