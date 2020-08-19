Лукашенко прокоментував повідомлення про появу військової техніки РФ у Білорусі

"Ще одна проблема - це фейки. Відкрита брехня в інтернеті: іноземні війська в Білорусі, техніка з Російської Федерації в Білорусі. Ви, напевно, вже це бачили, коли ці фейки розкручуються. Беруть колону військової техніки - невідомо коли, невідомо чия, невідомо на якій дорозі, але треба сказати, що вони з російського кордону в Оршу рухаються", - зазначив Лукашенко.

"Зняли, не розуміючи того, що це білоруські БТР, а не російські. І що вони рухалися в напрямку західного кордону (кілька днів тому Олександр Лукашенко доручив перекинути повітряно-десантну бригаду з Вітебська в Гродно - ред.), коли ми прийняли рішення про те, що нам треба вживати додаткових заходів щодо захисту державного суверенітету і незалежності, державного кордону на Заході", - сказав Лукашенко.

"Що стосується іноземних військ, то сьогодні жодної людини з інших держав у Білорусі немає", - підкреслив він.

Лукашенко також заявив, що вважає незаконним створення в країні координаційної ради опозиції.

"Я вже про це говорив: створена так звана чорна сотня для прийому, передачі влади. Так званий штаб опозиції. Що дивно, там уже вишикувалися в черги і ділять портфелі. Я хочу сказати: шановні чорносотенці, в країні немає такої кількості портфелів, скільки вас стоїть в черзі", - сказав він.

"Хочу повторно нагадати: створення альтернативних, паралельних і інших органів, тих же "сотень" з метою захоплення влади карається законом", - додав Лукашенко.

Також він заявив про нібито атаки на членів уряду на тлі протестів. "Робляться навіть атаки на членів уряду. Ви бачили поведінку окремих учасників мітингу проти міністра охорони здоров'я", - сказав Лукашенко.

Також він пообіцяв "розібратися" з учасниками акцій протесту, що проходять біля прохідних заводів і фабрик країни. "... Ви, робочі, господарі на цьому заводі, а з цими учасниками мітингу, які вас зустрічають на прохідній, ми розберемося", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко попросив Путіна передати Меркель прохання "не втручатися" у справи Білорусі.