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Лукашенко прокомментировал сообщение о появлении военной техники РФ в Беларуси

Лукашенко прокомментировал сообщение о появлении военной техники РФ в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 29864 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что информация о иностранном военном присутствии в стране, в частности техники из Российской Федерации - фейки. Об этом он заявил сегодня на заседании Совбеза РБ, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

"Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", - отметил Лукашенко.

"Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы (несколько дней назад Александр Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно - ред.), когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", - сказал Лукашенко.

"Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", - подчеркнул он.

Лукашенко также заявил, что считает незаконным создание в стране координационного совета оппозиции.

"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - сказал он.

"Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом", - добавил Лукашенко.

Также он заявил о якобы атаках на членов правительства на фоне протестов. "Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения", - сказал Лукашенко.

Также он пообещал "разобраться" с участниками акций протеста, проходящих возле проходных заводов и фабрик страны. "...Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - сказал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу "не вмешиваться" в дела Беларуси.

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