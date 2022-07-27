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Луганщина: українські захисники зупинили шість штурмових спроб рашистів

Луганщина: українські захисники зупинили шість штурмових спроб рашистів

Київ • УНН

 • 108540 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. У Луганській області українські захисники зупинили шість штурмових спроб російських окупантів. Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"ЗСУ зупинили штурмові намір росіян на шістьох ділянках. Окупанти вимушені були відійти, зокрема, в районі Верхньокам’янського", – зазначив Гайдай.

Деталі

Зокрема, рашисти вкотре вдалися до ракетного терору – двічі обстріляли населені пункти області. Ще два рази вони здійснили артилерійські обстріли, а також долучали мінометників. Неодноразово були задіяні безпілотники.

Водночас окупанти не можуть навести ладу в захоплених населених пунктах.

Рубіжне повністю було захоплене понад 2,5 місяця тому. Центральна та північна частини – майже чотири місяці. У місті досі відсутні комунікації, попри гучні заяви окупаційної влади швидко все налагодити.

Такі самі обіцянки лунають і на вулицях Лисичанська та Сєвєродонецька.  Росіяни не можуть організувати навіть елементарний вивіз сміття, яке накопичилося у дворах ще з весни. У кожному кварталі воно перетворилося вже на стихійні звалища. Понівечені кілька місяців тому автівки також залишаються на дорогах посеред міст.

У Рубіжному вперше за три місяці почали впорядковувати стихійні поховання – вилучили рештки 10 жителів міста.

“Вони вбивали мирних жителів Луганщини, та за цей час навіть не змогли їх перепоховати. Сотні рубіжан залишаються похованими поблизу власних домівок. Тільки офіційно встановлених жертв російського вторгнення наразі понад 400 осіб. Це ті, хто загинув внаслідок обстрілів. А були ще ті, в яких від вибуху поблизу просто зупинялося серце, або через невщухаючі обстріли до людини не могла прорватися карета швидкої”, – написав Гайдай.

Він зазначив, що лише у Сєвєродонецьку облаштоване навесні поблизу Лісової Дачі кладовище нараховує близько 600 могил. Коли загострилася ситуація в Лисичанську, поховання там здійснювала Національна поліція – приблизно 200 загиблих та померлих.

Майже всії їх було ідентифіковано і поховано за звичаями гідного прощання, зазначив Гайдай.

Доповнення

Для того, щоб закріпитися на Луганщині, рашисти із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються.

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