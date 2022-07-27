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Луганская область: украинские защитники остановили шесть штурмовых попыток рашистов

Луганская область: украинские защитники остановили шесть штурмовых попыток рашистов

Киев • УНН

 • 108540 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В Луганской области украинские защитники остановили шесть штурмовых попыток российских оккупантов. Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

"ВСУ остановили штурмовые намерения россиян на шести участках. Оккупанты вынуждены были отойти, в частности в районе Верхнекаменского", – отметил Гайдай.

Детали

В частности, рашисты в очередной раз прибегли к ракетному террору – дважды обстреляли населенные пункты области. Еще два раза они провели артиллерийские обстрелы, а также привлекали минометчиков. Неоднократно были задействованы беспилотники.

В то же время оккупанты не могут навести порядок в захваченных населенных пунктах.

Рубежное полностью было захвачено более 2,5 месяцев назад. Центральная и северная части – почти четыре месяца.  В городе до сих пор отсутствуют коммуникации, несмотря на громкие заявления оккупационных властей быстро все наладить.

Такие же обещания звучат и на улицах Лисичанска и Северодонецка.  Россияне не могут организовать даже элементарный вывоз мусора, накопившийся во дворах еще с весны. В каждом квартале он превратился уже в стихийные свалки. Изуродованные несколько месяцев назад автомобили также остаются на дорогах посреди городов.

В Рубежном впервые за три месяца начали приводить в порядок стихийные захоронения – изъяли остатки 10 жителей города.

“Они убивали мирных жителей Луганской области, но за это время даже не смогли их перезахоронить. Сотни рубижан остаются погребенными вблизи собственных домов. Только официально установленных жертв российского вторжения сейчас более 400 человек. Это те, кто погиб в результате обстрелов. А были еще те, у которых от взрыва поблизости просто останавливалось сердце, или из-за неумолкающих обстрелов к человеку не могла прорваться карета "скорой”, – написал Гайдай.

Он отметил, что только в Северодонецке обустроенное весной возле Лесной Дачи кладбище насчитывает около 600 могил. Когда обострилась ситуация в Лисичанске, там захоронения осуществляла Национальная полиция – примерно 200 погибших и умерших.

Почти все они были идентифицированы и похоронены по обычаям достойного прощания, отметил Гайдай.

Дополнение

Для того чтобы закрепиться в Луганской области, рашисты с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не подчиняются.

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