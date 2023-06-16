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Луганщина: окупанти привезли крематорії для знищення тіл власних загиблих- ОВА

Київ • УНН

 • 934265 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. До тимчасового окупованого Луганська окупанти привезли два мобільні крематорії для знищення тіл власних загиблих, авіацією обстріляли Райгородку та Макіївку, а в рф хочуть звільнити від кримінальної відповідальності своїх військових за злочини середньої тяжкості, розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Луганщина: окупанти привезли крематорії для знищення тіл власних загиблих- ОВА

Деталі

За його словами, окупанти знов активізувалися на Сватівщині – спробували наступати на Стельмахівку, але отримали вогневу відповідь від українських захисників та відійшли.

Також авіацією були обстріляні Райгородка та Макіївка.

Лисогор повідомив, що мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське та Білогорівка.

Окупанти щодня зазнають значних втрат. За словами голови Луганської ОВА, їхні військові шпиталі на Луганщині переповнені пораненими. Тих, кого більш-менш вдалося стабілізувати, вони одразу виписують і повертають на фронт, аби звільнити місце для інших.

А для загиблих росіяни привезли крематорії.

"Після того, як в Луганську останнім часом декілька разів розквітала «бавовна», до міста доправили два мобільних крематорії, завдяки яким загарбники намагатимуться позбутися слідів від безповоротних втрат", -написав Лісогор.

Доповнення

Тим часом, до держдуми рф внесено законопроект, який має звільнити від кримінальної відповідальності російських військових за злочини невеликої та середньої тяжкості. За словами Лісогора, контрактники та мобілізовані будуть звільнені від відповідальності, якщо порушили закон до моменту прийняття цього документу. Тим, кого вже було засуджено, обіцяють погасити судимість.

"Тобто, якщо раніше так звані «правоохоронні органи лнр» просто закривали очі на злочинні дії росіян проти цивільного населення, то наразі туди навіть можна не звертатися із заявами – ніхто нічого взагалі не робитиме. Постраждалим від «руського миру» залишається тільки терпіти його", -наголосив голова ОВА.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 217 910 осіб, 3955 танків та сотень одиниць військової техніки.

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