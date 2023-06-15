Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 218 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 217 910 осіб, 3955 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 15.06.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3955 (+12),
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- бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14),
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- артилерійських систем – 3793 (+10),
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- РСЗВ – 604 (+1),
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- засобів ППО ‒ 364 (+0),
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- літаків – 314 (+0),
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- гелікоптерів – 301 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),
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- крилатих ракет ‒ 1199 (+3),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24),
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- спеціальної техніки ‒ 519 (+3).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів.