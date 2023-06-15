Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 218 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 217 910 человек, 3955 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 15.06.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 217 910 (+580) человек ликвидировано,
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- танков - 3955 (+12),
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- боевых бронированных машин - 7667 (+14),
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- артиллерийских систем – 3793 (+10),
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- РСЗВ – 604 (+1),
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- средств ПВО - 364 (+0),
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- самолетов – 314 (+0),
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- вертолетов – 301 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3333 (+9),
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- крылатых ракет - 1199 (+3),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6506 (+24),
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- специальной техники - 519 (+3).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов.