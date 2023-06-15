Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 218 тысячам

КИЕВ. 15 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 217 910 человек, 3955 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.