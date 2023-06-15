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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 218 тысячам

Киев • УНН

 • 1072164 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 217 910 человек, 3955 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 218 тысячам

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 15.06.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 217 910 (+580) человек ликвидировано,
  • танков - 3955 (+12),
  • боевых бронированных машин - 7667 (+14),
  • артиллерийских систем – 3793 (+10),
  • РСЗВ – 604 (+1),
  • средств ПВО - 364 (+0),
  • самолетов – 314 (+0),
  • вертолетов – 301 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3333 (+9),
  • крылатых ракет - 1199 (+3),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6506 (+24),
  • специальной техники - 519 (+3).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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