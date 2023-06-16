Луганщина: оккупанты привезли крематории для уничтожения тел собственных погибших - ОВА

Детали

По его словам, оккупанты вновь активизировались на Сватовщине – попытались наступать на Стельмаховку, но получили огневой ответ от украинских защитников и отошли.

Также авиацией были обстреляны Райгородка и Макеевка.

Лысогор сообщил, что минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское и Белогоровка.

Оккупанты ежедневно несут значительные потери. По словам председателя Луганской ОВА, их военные госпитали на Луганщине переполнены ранеными. Тех, кого более-менее удалось стабилизировать, они сразу выписывают и возвращают на фронт, чтобы освободить место для других.

А для погибших россияне привезли крематории.

“После того, как в Луганске в последнее время несколько раз расцветал «хлопок», в город доставили два мобильных крематория, благодаря которым захватчики будут пытаться избавиться от следов от безвозвратных потерь”, - написал Лисогор.

Дополнение

Тем временем, в госдуму рф внесен законопроект, который должен освободить от уголовной ответственности российских военных за преступления небольшой и средней тяжести. По словам Лисогора, контрактники и мобилизованные будут освобождены от ответственности, если нарушили закон до момента принятия этого документа. Тем, кто уже был осужден, обещают погасить судимость.

"То есть, если раньше так называемые «правоохранительные органы лнр» просто закрывали глаза на преступные действия россиян против гражданского населения, то теперь туда даже можно не обращаться с заявлениями – никто ничего вообще не будет делать. Пострадавшим от «русского мира» остается только терпеть его", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 217 910 человек, 3955 танков и сотен единиц военной техники.



