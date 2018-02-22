Лотерейний оператор "М.С.Л." заявив про ескалацію дискредитаційної кампанії

У компанії зазначили, що за роки своєї діяльності "М.С.Л." направив мільярди гривень до бюджету країни у вигляді податків і зборів. Більш того, за свій рахунок фінансував культурні і спортивні проекти.

В "М.С.Л." також називають абсурдними звинувачення в причетності до фінансування тероризму.

"Звинувачення в причетності до російського капіталу і фінансуванню тероризму є безпідставними, тому причин для санкцій не існує, про що вже заявила Служба безпеки України за результатами свого розслідування", - нагадали в "М.С.Л.".

Крім того, в компанії пояснили, як, на їхню думку, повинен розвиватися український лотерейний ринок.

1) Необхідно ввести централізований контроль за лотерейним ринком з боку уповноваженого законом регулятора. Такий контроль можна зробити за допомогою створення державної централізованої комп'ютерної системи (ДЦКС) за зразком банківської, в якій видно всі дії лотерейних операторів.

2) На перехідний період (до впровадження ДЦКС) використовувати прийняту в світовій практиці міжнародну сертифікацію на предмет відповідності міжнародним стандартам WLA SCS (security control standard).

3) Зобов'язати операторів сертифікуватися і відповідати вимогам "Responsible gaming" ("Відповідальна гра") Європейської асоціації лотерей (ELА). Це набір правил, процедур і стандартів, які не дозволять організовувати азартні ігри під прикриттям лотерей.

4) Скасувати податки на дрібні виграші, а оподатковувати лише виграші від 50 тис грн.

5) Замість фіксованої оплати за точку продажів, повернутися до оподаткування на валовий ігровий дохід (ОТ). Такий спосіб оподаткування в сукупності з сертифікацією за світовими стандартами дозволить збільшити в рази надходження до бюджету і виведе з тіні лотерейний бізнес.

6) Неконтрольоване розширення мереж обмежити ліцензійними умовами. Наприклад, для традиційних лотерей встановити обмеження - до 10 000 терміналів на одну ліцензію, для спортивних лотерей - до 1 000 терміналів, для ЛТС - до 25 000 терміналів.

"Виконання цих умов необхідно не окремому операторові, а країні і суспільству. Вони дозволять державі чітко і прозоро контролювати весь ринок лотерей, щоб уникнути його криміналізації та зробити ринок безпечним для громадян", - підкреслили в" М.С.Л.".

Нагадаємо, розроблений Мінфіном проект ліцензійних умов для лотерей розкритикували в АМКУ, Держказначействі, Держрегуляторній службі і Нацбанку.